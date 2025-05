SV Elversberg veraabschiedet sich von acht Spielern

Nach dem Ende der Saison 2024/2025 hat sich das Team der SV Elversberg noch einmal zusammengefunden und dabei im internen Rahmen diejenigen Spieler verabschiedet, die sich in Zukunft neuen Aufgaben widmen werden. Mit den Leihspielern Fisnik Asllani, Elias Baum, Muhammed Damar und Frederik Jäkel sowie Maurice Neubauer, Luca Dürholtz, Paul Stock und Arne Sicker werden acht Spieler nach der Sommerpause nicht mehr das Trikot der SVE tragen.

Mit Maurice Neubauer (seit 2020 bei der SVE/165 Pflichtspiel-Einsätze) und Luca Dürholtz (2018-2021 und seit 2022/159 Einsätze) haben sich dabei zwei Spieler verabschiedet, die den historischen Weg der SV Elversberg von der Regionalliga bis in die 2. Bundesliga miterlebt und gestaltet haben. Paul Stock (52 Einsätze), Arne Sicker und Frederik Jäkel (beide 19 Einsätze) waren zwei Jahre lang Teil des Teams. Elias Baum, Fisnik Asllani (beide 37 Einsätze) und Muhammed Damar (34 Einsätze) haben in dieser Saison als Leistungsträger dazu beigetragen, dass die SVE mit Tabellenplatz drei in der 2. Bundesliga ihr bislang erfolgreichstes Jahr erlebt hat. „Wir hatten in dieser Saison einen herausragenden Teamgeist. Alle Spieler – unabhängig davon, wie lange sie Teil der SVE waren – haben für den Verein und füreinander viel gegeben. Dieser Abschied ist nicht leichtgefallen“, sagt SVE-Sportvorstand Ole Book. „Wir danken jedem einzelnen für seinen Einsatz und wünschen den Jungs auf ihrem Weg das Beste.“