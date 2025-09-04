SV Elversberg testet in Wiesbaden

Der SV Wehen Wiesbaden trifft in der ersten Länderspielpause der neuen Spielzeit auf den Zweitligisten SV Elversberg. Anpfiff des Testspiels auf dem Halberg ist am Freitag (5. September) um 13 Uhr. Gespielt wird über zweimal 30 Minuten.

Der Eintritt ist frei und der rot-schwarze Public-Caterer Wiesbaden kocht wird für das leibliche Wohl sorgen.