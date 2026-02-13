SV Elversberg stellt Vorstand Dr. Marc Strauß frei

Die SV Elversberg trennt sich von Dr. Marc Strauß, bislang Vorstand für Verwaltung und

Vereinsentwicklung. Diese Entscheidung wurde vom Präsidium des Vereins getroffen, um

externen Spekulationen über einen möglichen Vereinswechsel entgegenzuwirken ,

Klarheit und Stabilität zu schaffen und die volle Konzentration auf die sportlichen sowie

strategischen Ziele der SV Elversberg zu gewährleisten.

Dr. Marc Strauß hat in den vergangenen elf Jahren maßgeblich zur positiven

Entwicklung der SV Elversberg beigetragen. Sein Engagement und seine Arbeit,

insbesondere in den Bereichen der Finanzen und der Verwaltung, werden vom Verein

sehr geschätzt. Die SV Elversberg dankt Dr. Strauß für seine langjährige Tätigkeit und

wünscht ihm für seine persönliche sowie berufliche Zukunft alles Gute.

„Wir haben uns zu diesem Schritt entschlossen, um die Interessen der SV Elversberg zu

wahren und unsere ambitionierten Ziele konsequent weiterverfolgen zu können “,

erklärt Dominik Holzer, Präsident der SV Elversberg. „Es geht darum, jegliche

Unsicherheit zu beseitigen und den Fokus aller Beteiligten vollständig auf das

Wesentliche zu richten: den sportlichen Erfolg und die strategische Weiterentwicklung

unseres Vereins. Die SV Elversberg ist und bleibt voll handlungsfäh ig und wird den

eingeschlagenen Weg mit Kontinuität und Geschlossenheit fortsetzen. “

Die Aufgaben von Dr. Marc Strauß werden bis auf Weiteres intern vom bestehenden

Vorstandsteam und den sehr gut aufgestellten Abteilungen übernommen. Über eine

mögliche Neubesetzung der Position wird der Verein zu gegebener Zeit informieren.