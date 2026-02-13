SV Elversberg stellt Vorstand Dr. Marc Strauß frei

Die SV Elversberg hat Dr. Marc Strauß, Vorstand für Verwaltung und
Vereinsentwicklung, mit sofortiger Wirkung bis zum 30. Juni 2026 von seinen Aufgaben
freigestellt.
Die SV Elversberg trennt sich von Dr. Marc Strauß, bislang Vorstand für Verwaltung und
Vereinsentwicklung. Diese Entscheidung wurde vom Präsidium des Vereins getroffen, um
externen Spekulationen über einen möglichen Vereinswechsel entgegenzuwirken ,
Klarheit und Stabilität zu schaffen und die volle Konzentration auf die sportlichen sowie
strategischen Ziele der SV Elversberg zu gewährleisten.
Dr. Marc Strauß hat in den vergangenen elf Jahren maßgeblich zur positiven
Entwicklung der SV Elversberg beigetragen. Sein Engagement und seine Arbeit,
insbesondere in den Bereichen der Finanzen und der Verwaltung, werden vom Verein
sehr geschätzt. Die SV Elversberg dankt Dr. Strauß für seine langjährige Tätigkeit und
wünscht ihm für seine persönliche sowie berufliche Zukunft alles Gute.
„Wir haben uns zu diesem Schritt entschlossen, um die Interessen der SV Elversberg zu
wahren und unsere ambitionierten Ziele konsequent weiterverfolgen zu können “,
erklärt Dominik Holzer, Präsident der SV Elversberg. „Es geht darum, jegliche
Unsicherheit zu beseitigen und den Fokus aller Beteiligten vollständig auf das
Wesentliche zu richten: den sportlichen Erfolg und die strategische Weiterentwicklung
unseres Vereins. Die SV Elversberg ist und bleibt voll handlungsfäh ig und wird den
eingeschlagenen Weg mit Kontinuität und Geschlossenheit fortsetzen. “
Die Aufgaben von Dr. Marc Strauß werden bis auf Weiteres intern vom bestehenden
Vorstandsteam und den sehr gut aufgestellten Abteilungen übernommen. Über eine
mögliche Neubesetzung der Position wird der Verein zu gegebener Zeit informieren.