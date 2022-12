SV Elversberg startet Winter-Vorbereitung SV Elversberg: Testspiele in Hoffenheim und Metz geplant

Die freie Zeit ist in wenigen Tagen vorbei – an diesem Montag, 05. Dezember,

startet die SV Elversberg um 14.00 Uhr in die Wintervorbereitung auf die

Restsaison 2022/2023. Bevor es am 14. Januar 2023 mit dem nächsten

Drittliga-Spiel auswärts gegen den SV Wehen Wiesbaden weitergeht, stehen

einige Trainingswochen mit vielen Einheiten und nach aktuellem Stand drei

Freundschaftsspielen an. Zum Testspiel-Auftakt tritt die Elv am Mittwoch, 14.

Dezember, beim Erstligisten TSG Hoffenheim an, die Partie findet unter

Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Eine Woche später, am Mittwoch, 21.

Dezember, ist die SVE beim französischen Zweitligisten FC Metz zu Gast. Zum

Abschluss der Wintervorbereitung steht dann am Samstag, 07. Januar, das

Testspiel gegen den Drittliga-Konkurrenten Viktoria Köln an. Die Ansetzung

weiterer Testspiele ist in den kommenden Wochen möglich und wird

gegebenenfalls mitgeteilt.

Der aktuelle Stand der Wintervorbereitung im Überblick:

• Mi, 14.12.22: Testspiel TSG Hoffenheim (14.00 Uhr, in Hoffenheim)

• Mi, 21.12.22: Testspiel FC Metz (15.00 Uhr, in Metz)

• Sa, 07.01.23: Testspiel FC Viktoria Köln (14.00 Uhr, in Köln)

• Sa, 14.01.23: Restrunden-Auftakt in der 3. Liga