SV Elversberg im Pokal erneut zur Hertha

SV Elversberg: Saarländer fahren im DFB-Pokal nach Berlin
Die DFB-Pokalauslosung für die zweite Hauptrunde, die am 28. oder 29. Oktober ausgespielt wird, brachte der SV Elversberg eine weite Auswärtsreise. Wie am vergangene. Freitag bereits müssen die Saarländer zu Hertha BSC Berlin. Die Begegnung findet im Olympiastadion statt, wo im Mai 2026 auch das Fle ausgetragen wird