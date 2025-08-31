 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines

SV Elversberg im Pokal erneut zur Hertha

SV Elversberg: Saarländer fahren im DFB-Pokal nach Berlin

Verlinkte Inhalte

DFB-Pokal
Luca Schnellbacher
Luca Schnellbacher

Die DFB-Pokalauslosung für die zweite Hauptrunde, die am 28. oder 29. Oktober ausgespielt wird, brachte der SV Elversberg eine weite Auswärtsreise. Wie am vergangene. Freitag bereits müssen die Saarländer zu Hertha BSC Berlin. Die Begegnung findet im Olympiastadion statt, wo im Mai 2026 auch das Fle ausgetragen wird

Aufrufe: 031.8.2025, 19:23 Uhr
FriedAutor