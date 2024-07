SV Elverberg unterliegt niederländischem Erstligist

Zweitligist SV Elversberg hat das einzige Testspiel während seinem Trainingslager in den Niederlanden verloren. In Mierlo gab es gegen den niederländische Erstligisten Fortuna Sittard eine 0:1 (0:1)-Niederlage. Den Treffer des Tages erzielte Kristoffer Petterson in fer 29. Minute. Am Samstag, 10.07. trifft das Team von Trainer Horst Steffen in Bitburg (Stadion am Ostring) auf den in die zweite Liga abgestiegenen früheren Erstligisten KAS Eupen.