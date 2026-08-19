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SV Eisenbach will ganz schnell wieder zum Aufsteiger werden
Ausrufezeichen im Pokal
von Stefan Kech (BZ) · Heute, 07:45 Uhr · 0 Leser
Es soll wieder aufwärtsgehen: Eisenbachs Trainer Uli Bärmann blickt optimistisch nach vorn. – Foto: Wolfgang Scheu
Der SV Eisenbach hat nach dem Abstieg in die Fußball-Kreisliga-B ein Ausrufezeichen gesetzt. Im Pokal wurde die klassenhöhere SG Kirchen-Hausen mit 4:2 bezwungen. Und das nach einem 0:2-Rückstand.
Es war ein echter Tiefschlag, den der SV Eisenbach einstecken musste. Am letzten Spieltag rutschte der Verein noch auf den letzten Tabellenplatz der Kreisliga B ab. Dadurch stand der Gang eine Etage nach unten endgültig fest. Damit hatte keiner bei den Hochschwarzwäldern gerechnet. Schon gar nicht Uli Bärmann. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.