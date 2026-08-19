SV Eisenbach will ganz schnell wieder zum Aufsteiger werden

Es soll wieder aufwärtsgehen: Eisenbachs Trainer Uli Bärmann blickt optimistisch nach vorn. – Foto: Wolfgang Scheu

Der SV Eisenbach hat nach dem Abstieg in die Fußball-Kreisliga-B ein Ausrufezeichen gesetzt. Im Pokal wurde die klassenhöhere SG Kirchen-Hausen mit 4:2 bezwungen. Und das nach einem 0:2-Rückstand.

Es war ein echter Tiefschlag, den der SV Eisenbach einstecken musste. Am letzten Spieltag rutschte der Verein noch auf den letzten Tabellenplatz der Kreisliga B ab. Dadurch stand der Gang eine Etage nach unten endgültig fest. Damit hatte keiner bei den Hochschwarzwäldern gerechnet. Schon gar nicht Uli Bärmann. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.