SV Eisenbach und der FC Brigachtal teilen die Punkte

Die Partie am Mittwochabend in der Fußball-Kreisliga A, Staffel II, verlief auf sehr gutem Niveau. Beide Teams gingen in der ausgeglichenen Begegnung hohes Tempo. Nach einer Stunde Spielzeit schloss Marco Wirbser einen Konter mit dem 1:0 ab. In der 82. Minute vermochte Bernd Weets nach einem Konter jedoch auszugleichen. Es blieb bis zum Schluss beim unterm Strich gerechten Remis.

Tore: 1:0 Wirbser (60.), 1:1 Bernd Weets (82.). SR: Philipp Eschle. ZS: 60.