SV Eisenbach ist in Mundelfingen gefordert: "Es geht an die Substanz" Hinter dem Spitzenduo der Fußball-Kreisliga A, Staffel II, der SG Kirchen-Hausen und dem SV TuS Immendingen, klafft nach dem zehnten Spieltag bereits eine kleine Lücke.

Zuletzt musste seine Mannschaft das Pokal-Aus im Elfmeterschießen gegen St. Georgen und zwei knappe Niederlagen in der Liga hinnehmen. "Wir waren dabei einfach nicht effizient genug", so Gemeinder, der im Nachholspiel am Mittwochabend beim SV Mundelfingen (19 Uhr) von seiner Elf erneut fordert, dass sie "wieder einmal einfach alles raushaut."



Nuancen haben im Duell mit dem SV Grafenhausen zu Ungunsten der SG Schluchsee/Feldberg den Ausschlag gegeben. Trainer Norbert Lewke und seine Elf befanden sich zuletzt auf dem aufsteigenden Ast und wollen sich auch durch die 2:4-Heimniederlage nicht aus der Ruhe bringen lassen. "Wir haben am Ende noch einmal Möglichkeiten gehabt zurückzukommen", so Lewke. Zwei späte Gegentreffer besiegelten aber die fünfte Saisonniederlage des Tabellenelften. Das Selbstvertrauen ist dennoch vorhanden. Beim Ligazweiten, dem SV TuS Immendingen, soll nun am Samstag an die guten Leistungen angeknüpft werden.