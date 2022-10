– Foto: Karl-Heinz Rickelmann

SV Eintracht und VFR Voxtrup II auf dem Weg nach oben TUS Haste glücklos - Pyer Serie gerissen - OSC II trifft wieder.

Nach zwei Siegen in Folge ist die kleine Erfolgsserie des Piesberger SV nach dem Trainerwechsel beim starken SV Eintracht gerissen. Bis zehn vor dem Abpfiff hielt die Defensive des TUS Haste ein 0:0 gegen den favorisierten VFR Voxtrup II, dann sicherten sie die Gäste mit zwei späten Treffern den wichtigen Dreier. Routinier Daniel Rehers beendet mit seinem Tor zum 1:0 gegen den SV Kosova die Torflaute des OSC II nach drei Spielen ohne eigenen Treffer. Die Stimmen zum Spiel:

TUS Haste - VFR Voxtrup II 0:2 (0:0) "In einem intensiven Spiel gehen wir leider als Verlierer vom Platz. Wir waren über die gesamte Zeit ein ebenbürtiger Gegner, haben aber leider vergessen, dass ein Fußballspiel durch Tore entschieden wird. Ich kann meiner Mannschaft keinerlei Vorwürfe machen, ein Unentschieden wäre gerecht gewesen. Glückwunsch an Voxtrup. Auch ein Lob an die Schiedsrichter für die gute Leitung,“ lautet das Fazit von Trainer Carsten Meyer (TUS Haste). "Von beiden Mannschaften eine zähe Partie.Wichtig ist dann, dass wir aus mehreren Chancen auch zwei Tore machen und diese Punkte am Ende nicht unverdient mitnehmen,“ kommentierte Michael Brand (VFR II) das Spiel. OSC II - SV Kosova 5:0 (1:0) "Man hat uns zu Beginn noch die Verunsicherung der letzten Wochen angemerkt. Viele Bälle waren ungenau und der Aufbau sehr behäbig. Das 1:0 war dann der Brustlöser, den wir gebraucht haben. Anschließend lief es wesentlich besser und bei besserer Chancenverwertung hätten wir das Ergebnis auch deutlicher ausfallen können. Final kann man sagen, dass es ein hochverdienter Sieg ist, und das die Jungs sich endlich auch mal wieder für den Aufwand belohnt haben. Lulli und seinen Jungs wünsche ich für den weiteren Saisonverlauf alles Gute und viel Erfolg. Großes Kompliment auch an das Schiedsrichtergespann um Christoph Stieglat, die ein faires Spiel zu jeder Zeit sehr gut geleitet haben. So macht Fussball unabhängig von den Ergebnissen einfach Spaß,“ sagte uns Trainer Derek Cooper (OSC).