SV Eintracht Oldenburg Damen mit emotionaler Trainer-Aktion Nach Trainerwechsel überrascht das Team seinen Wunschkandidaten mit emotionaler Aktion – und bekommt die Zusage von m.c · Heute, 21:27 Uhr · 0 Leser

Mit einer außergewöhnlichen und emotionalen Aktion hat die Damenmannschaft des SV Eintracht Oldenburg ihren neuen Trainer auf ganz besondere Weise gewonnen. Was zunächst wie ein gewöhnlicher Teammoment wirkte, entwickelte sich schnell zu einer unvergesslichen Überraschung. Zuvor hatte Trainer Gino Cicalese am Samstag sein Amt aufgrund unterschiedlicher sportlicher Zielsetzungen mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Die Mannschaft stand damit kurzfristig ohne Trainer da und organisierte das darauffolgende Spiel am Sonntag eigenständig. Trotz schwieriger Ausgangslage gelang es dem Team, nach fünf Niederlagen in Folge ein Unentschieden zu erkämpfen – ein wichtiger Schritt für die Moral der Mannschaft.

Nach dem Spiel fassten die Spielerinnen einen besonderen Entschluss: Sie wollten Stephan Moorlampen für eine Rückkehr als Trainer gewinnen. Moorlampen war in den vergangenen Jahren bereits Trainer der Mannschaft und hatte nach der letzten Saison eine Pause eingelegt. Dennoch blieb er dem Verein stets verbunden, war weiterhin aktiv und hielt engen Kontakt zum Team. Mit viel Kreativität und Teamgeist bereiteten die Spielerinnen schließlich eine besondere Aktion vor. Ausgestattet mit einem Plakat mit der Aufschrift „Willst du unser Trainer werden?“ – angelehnt an einen Heiratsantrag – sowie passender musikalischer Untermalung überraschten sie ihn und sorgten für einen emotionalen Moment.