SV Eintracht Oldenburg Damen mit emotionaler Trainer-Aktion

Mit einer außergewöhnlichen und emotionalen Aktion hat die Damenmannschaft des SV Eintracht Oldenburg ihren neuen Trainer auf ganz besondere Weise gewonnen. Was zunächst wie ein gewöhnlicher Teammoment wirkte, entwickelte sich schnell zu einer unvergesslichen Überraschung.
Zuvor hatte Trainer Gino Cicalese am Samstag sein Amt aufgrund unterschiedlicher sportlicher Zielsetzungen mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Die Mannschaft stand damit kurzfristig ohne Trainer da und organisierte das darauffolgende Spiel am Sonntag eigenständig. Trotz schwieriger Ausgangslage gelang es dem Team, nach fünf Niederlagen in Folge ein Unentschieden zu erkämpfen – ein wichtiger Schritt für die Moral der Mannschaft.
Nach dem Spiel fassten die Spielerinnen einen besonderen Entschluss: Sie wollten Stephan Moorlampen für eine Rückkehr als Trainer gewinnen. Moorlampen war in den vergangenen Jahren bereits Trainer der Mannschaft und hatte nach der letzten Saison eine Pause eingelegt. Dennoch blieb er dem Verein stets verbunden, war weiterhin aktiv und hielt engen Kontakt zum Team.
Mit viel Kreativität und Teamgeist bereiteten die Spielerinnen schließlich eine besondere Aktion vor. Ausgestattet mit einem Plakat mit der Aufschrift „Willst du unser Trainer werden?“ – angelehnt an einen Heiratsantrag – sowie passender musikalischer Untermalung überraschten sie ihn und sorgten für einen emotionalen Moment.
Die Aktion zeigte Wirkung: Stephan Moorlampen sagte zu und übernimmt nun bis zum Saisonende das Traineramt der Damenmannschaft des SV Eintracht Oldenburg. Auch wenn seine Pause ursprünglich länger geplant war, ließ er die Mannschaft nicht im Stich – ganz nach dem Motto: „In guten wie in schlechten Zeiten“.
Die gelungene Aktion unterstreicht eindrucksvoll den starken Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft und sorgt auch über die Vereinsgrenzen hinaus für Begeisterung. Ein emotionaler Neuanfang – getragen von Vertrauen, Teamgeist und echter Verbundenheit.
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Die Damenmannschaft des SV Eintracht Oldenburg ist weiterhin auf der Suche nach Unterstützung im Trainerteam. Interessierte, die Lust haben, Teil eines engagierten und motivierten Teams zu werden, sind herzlich willkommen.
Bei Interesse kann man sich direkt bei Maria Koczy per E-Mail unter maria.koczy@gmx.de oder über die Social-Media-Kanäle des Vereins melden.
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