SV Eintracht Nordhorn II krönt sich zum formstärksten Team im August

Jeden Monat prämieren FuPa und uhlsport die zehn Teams mit der besten Formkurve. Als Belohnung gibt es nicht nur Anerkennung und Aufmerksamkeit in der Fußball-Community, sondern auch ein hochwertiges Spielball-Set (12x Attack AddGlue von uhlsport) für den Sieger. Ein Gewinn, der direkt auf dem Platz spürbar ist!

uhlsport zählt zu einem der führenden ganzheitlichen Entwickler, Hersteller und Vertreiber von innovativen Teamtextilien, Torwarthandschuhen und Fußbällen. Mit einem klaren Fokus auf fortlaufende technologische Innovationen und top Performance, bei gleichzeitig immer größer werdender Bedeutung von nachhaltigen Materialien und Produktionsverfahren, versucht die Marke uhlsport immer wieder neue Maßstäbe zu setzen und nachhaltig zu begeistern – Profis UND Amateure.

Der Gewinnerverein (SV Eintracht Nordhorn II), muss sich bis spätestens Freitag 26.09.25, mit Angabe seines Vereins bei uhlsport melden – entweder per E-Mail an Maxi Haas ( mhaas@uhlsport.de ) oder telefonisch unter 07433 – 268 171.



Was ist das FuPa-Power-Ranking?

Das Power-Ranking bildet die aktuelle Form der Teams einer Liga ab und basiert auf den Ergebnissen der letzten fünf Spiele.

🔗 Beispiel ansehen:

Power-Ranking der Regionalliga Bayern





So funktioniert das Power-Ranking

Für alle Ligen auf FuPa gibt es eine dynamische Formtabelle, die sich nach jeder Partie aktualisiert. Die Platzierung richtet sich nach:

✅ den in den letzten fünf Spielen erzielten Punkten

✅ der Stärke der Gegner, basierend auf deren Tabellenplatz

✅ einem Zeitfaktor: Neuere Spiele werden stärker gewichtet als ältere

💡 Die Berechnung erfolgt live beim Schlusspfiff – so bleibt die Formtabelle immer aktuell!

Berücksichtigt werden ausschließlich Herren- und Frauen-Teams im Großfeldspielbetrieb, von der untersten Liga bis zur Regionalliga. Nur Punkte, die zum Zeitpunkt der Auswertung auf FuPa eingetragen sind, fließen ins Ranking ein.