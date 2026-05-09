SV Eintracht Neulangen holt wichtigen Dreier Punkgleich mit dem SV DJK Breddenberg-Heidbrücken von Gerry Grave · Heute, 03:01 Uhr · 0 Leser

In der hitzigen unteren Tabellenhälfte der 1. Kreisklasse Emsland-Nord steigt die Nervosität mit jedem Spieltag. Am gestrigen Abend kam es im heimischen Stadion des SV DJK Breddenberg-Heidbrücken zum packenden Duell zweier Abstiegskandidaten. Gastgeber SV DJK Breddenberg-Heidbrücken empfing mit dem SV Eintracht Neulangen ein Team, das in diesem Saisonendspurt ebenfalls um den Klassenerhalt kämpft. Die Ausgangslage war klar: Breddenberg wollte mit einem weiteren Heimsieg seine Chancen auf den Verbleib in der Liga erheblich verbessern. Doch am Ende jubelten die Gäste aus Niederlangen-Siedlung – und wie!

Trainer Dennis Hanekamp und sein Team mussten eine schmerzliche 2:3-Niederlage hinnehmen, die das Rennen um den Klassenerhalt deutlich enger macht. „Verdient“, urteilte Karl-Heinz Grefer, Erster Vorsitzender bei den Hausherren. Nicht alle Seiten gingen so locker damit um – insbesondere eine strittige Szene sorgte bei den Gastgebern für Unmut: Der Schiedsrichter entschied, dass Julien Köβ bei einem wichtigen Angriff im Abseits stand. was Co-Vorsitzender und zudem verletzter Spieler Tobias Hanekamp als „absolut unverständlich“ bezeichnete. Als Grillmeister des Abends war der Frust ihm anzumerken.







Der Matchwinner auf Seiten der Gäste hieß Andreas Thien. Der Stürmer zeigte eine herausragende Leistung und erzielte zwei entscheidende Treffer, darunter auch den Siegtreffer zum 2:3. Die Partie begann mit einem Paukenschlag: Jan Kruse brachte die Gäste mit einem sehenswerten Fernschuss in Führung, nachdem Matthias Mensen den Pfosten getroffen hatte. Gerade beim 0:2 offenbarte die Heimdefensive Schwächen, die Thien eiskalt ausnutzte. Nach einem präzisen Freistoß von Malte Deemann musste er den Ball nur noch über die Linie schieben. Noch vor der Pause profitierten die Hausherren aber von einer Unsicherheit in der Neulangener Hintermannschaft, als Andre Lindemann aus dem Gewühl heraus den Anschluss erzielte. Mit 1:2 ging es in die Kabinen.







Nach dem Seitenwechsel warfen die Gastgeber alles in die Waagschale. Julien Köβ nahm die Rolle als Taktgeber an und implementierte eine neue Strategie: sofortiger Druck nach Wiederanpfiff. Anfangs agierte Andrei Cernea als Spitze, später rückte auch Köβ selbst ins Angriffszentrum und erhöhte so die Gefahr vor dem Gästetor. Es entwickelte sich ein zähes Ringen und er glich früh aus, Während Breddenberg bemüht war, drückte Neulangen weiter auf den dritten Treffer. Gerade in der Schlussphase machten die Gäste den Unterschied: Nach einer brillanten Flanke von Matthias Mensen legte Thien den Ball mustergültig ins Netz – ein flacher, präziser Abschluss, der den erlösenden Siegtreffer markierte.





Mit diesem wichtigen Sieg schließt Eintracht Neulangen zu den Breddenbergern in der Tabelle auf und hält den Abstand auf die Abstiegsplätze einmal mehr knapp. Die kommenden Begegnungen versprechen weiterhin Hochspannung und zeigen, wie knapp und umkämpft der Kampf um den Klassenerhalt in der 1. Kreisklasse Emsland-Nord ist. Für Trainer Dennis Hanekamp heißt es jetzt: Ruhe bewahren und gemeinsam weiterkämpfen – denn der Abstiegskampf wird kein leichter Tanz mehr, sondern ein echter Thriller bis zum Schluss.