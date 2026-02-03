SV Eintracht Neuenkirchen setzt auf Kontinuität und interne Lösung

– Foto: Eintracht Neuenkirchen

Der SV Eintracht Neuenkirchen aus der Kreisliga Osnabrück Staffel A geht auch in der Saison 2026/2027 mit einem vertrauten Gesicht an der Seitenlinie an den Start. Cheftrainer Mark Barrenpohl und Torwarttrainer Michael Grote haben ihre Zusammenarbeit mit dem Verein verlängert und bleiben weiterhin gemeinsam für die Erste Herren verantwortlich.