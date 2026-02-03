 2026-02-03T08:12:43.724Z

Allgemeines

SV Eintracht Neuenkirchen setzt auf Kontinuität und interne Lösung

Trainerteam der Ersten Herren für die Saison 2026/2027 steht fest

von red · Heute, 09:22 Uhr · 0 Leser
– Foto: Eintracht Neuenkirchen

Verlinkte Inhalte

KL Osnabrück St. A
Neuenkirchen
Michael Grote
Michael Grote
Mark Barrenpohl
Mark Barrenpohl
Mike Nordmann

Der SV Eintracht Neuenkirchen aus der Kreisliga Osnabrück Staffel A geht auch in der Saison 2026/2027 mit einem vertrauten Gesicht an der Seitenlinie an den Start. Cheftrainer Mark Barrenpohl und Torwarttrainer Michael Grote haben ihre Zusammenarbeit mit dem Verein verlängert und bleiben weiterhin gemeinsam für die Erste Herren verantwortlich.

Neu zum Trainerteam stößt Mike Nordmann. Der bisherige A-Jugend-Trainer rückt nach 14 Jahren in der Jugendabteilung in den Seniorenbereich auf und übernimmt die Rolle des Co-Trainers. Damit setzt der Verein bei der Ergänzung des Trainerstabs auf eine interne Lösung.