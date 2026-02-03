Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
SV Eintracht Neuenkirchen setzt auf Kontinuität und interne Lösung
Trainerteam der Ersten Herren für die Saison 2026/2027 steht fest
Der SV Eintracht Neuenkirchen aus der Kreisliga Osnabrück Staffel A geht auch in der Saison 2026/2027 mit einem vertrauten Gesicht an der Seitenlinie an den Start. Cheftrainer Mark Barrenpohl und Torwarttrainer Michael Grote haben ihre Zusammenarbeit mit dem Verein verlängert und bleiben weiterhin gemeinsam für die Erste Herren verantwortlich.
Neu zum Trainerteam stößt Mike Nordmann. Der bisherige A-Jugend-Trainer rückt nach 14 Jahren in der Jugendabteilung in den Seniorenbereich auf und übernimmt die Rolle des Co-Trainers. Damit setzt der Verein bei der Ergänzung des Trainerstabs auf eine interne Lösung.