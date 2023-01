SV Eintracht Emseloh begrüßt ein neues Gesicht im Trainerteam Verbandsliga +++ Jiri Andrusak bildet das neue Trainer-Duo mit Christian Schlolaut

"Wir sind überzeugt davon, dass er mit seiner Erfahrung und seinen Ideen der Mannschaft sofort weiterhelfen wird", erklärt Christian Schlolaut, der wie zuvor schon mit Heyer und unterstützt von Co-Trainer Daniel John ein gleichberechtigtes Duo mit Andrusak bildet. Der Abschied von Aufstiegscoach Heyer verlief derweil im Guten, wie Schlolaut betont. "Die Absprache dazu erfolgte bereits im Oktober, dass die Trennung zum Ende der Halbserie erfolgen wird", sagt der 40-Jährige und unterstreicht: "Steffen wird immer willkommen sein in Emseloh."

Der 50-jährige Neuzugang an der Seitenlinie kennt die Verbandsliga derweil schon aus der eigenen Erfahrung. Als Spieler lief Andrusak in Wimmelburg und Hettstedt auf, als Coach trainierte er den MSV Eisleben und den SV Rot-Weiß Kemberg in Sachsen-Anhalts Beletage. "Die oberste Priorität für das Trainerteam besteht darin, aus der Mannschaft bis zum ersten Punktspiel wieder eine Einheit zu formen, denn genau das war in der Vergangenheit immer das Erfolgsrezept in Emseloh", heißt es von Vereinsseiten. Unter anderem zu diesem Zweck weilt der SV Eintracht aktuell im Trainingslager, in dem auch Probespieler vorspielen. Zum ersten Mal in Aktion gefordert ist Emseloh am 21. Januar: Dann trifft der Verbandsligist im Testspiel auf Landesklasse-Vertreter SV Eintracht Kreisfeld. Zum FuPa-Profil:

