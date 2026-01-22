SV Eintracht Alt Ruppin: „31 Gegentore sind deutlich zu viel“

Trainer Christoph Sperberg äußert sich im FuPa-Teamcheck zur Hinrunde des SV Eintracht Alt Ruppin. Platz zehn mit 16 Punkten ist Realität, die Liga stärker denn je – und die Rückrunde soll ein neues Gesicht zeigen.

Zwischen Erwartung und Ernüchterung Nach der ersten Saisonhälfte steht der SV Eintracht Alt Ruppin mit 16 Punkten auf dem 10. Tabellenplatz der Landesliga Nord. Trainer Christoph Sperberg ordnet diese Platzierung differenziert ein. „Einerseits war mit dieser Platzierung zu rechnen, da die Liga ja nochmal deutlich stärker wurde“, erklärt er. Gleichzeitig bleibt ein spürbares Gefühl des Verpassens: „Andererseits hatten wir aber natürlich gehofft, 5 bis 6 Punkte mehr zu haben.“

Ein Derby als Wendepunkt Ein einzelnes Spiel hat die Hinrunde besonders geprägt. „Das Spiel in Neustadt war für uns sehr ärgerlich, da wir ausgerechnet im Derby die mit Abstand schlechteste Saisonleistung gezeigt haben“, sagt Sperberg rückblickend. Trotz der Enttäuschung verbindet er damit einen wichtigen Effekt: „Ich hatte danach schon das Gefühl, das es bei einigen Spielern ,Klick‘ gemacht hat.“

Offensive mit Potenzial, Defensive als Problemfeld Mit 22 erzielten Treffern sieht Sperberg durchaus positive Ansätze im Offensivspiel. Umso deutlicher fällt seine Analyse der Gegenseite aus. „31 Gegentore sind deutlich zu viel“, sagt der Trainer. Dabei relativiert er: „Wir haben aber in sehr vielen Spielen gar nicht so viel zugelassen.“ Am Ende hätten jedoch „die erhöhte Qualität der Gegner und zwei bestimmte Baustellen“ dazu geführt, „zu vielen Gegentoren“. Diese Schwachstellen seien erkannt: „Die Baustellen sind aber analysiert und wir arbeiten derzeit intensiv daran.“

Kollektiv statt Einzelspieler

Individuelle Auszeichnungen vermeidet der Trainer bewusst. „Alle hatten gute und sehr gute Spiele dabei. Alle hatten auch weniger gute Spiele dabei“, stellt Sperberg klar. Besonders positiv bewertet er die Integration neuer Spieler: „Schön ist, das sich unsere Neuzugänge, die allesamt aus unteren Ligen kamen, gut einbringen und ihre Beitrag leisten konnten.“

Größtes Entwicklungspotenzial klar benannt

Der zentrale Ansatzpunkt für die Rückrunde liegt für Sperberg im mannschaftlichen Verhalten. „In der gemeinsamen Arbeit gegen den Ball“, beschreibt er den größten Hebel. Dafür habe man eine grundlegende Entscheidung getroffen. „Wir haben uns für eine Herangehensweise entschieden, die unser gesamtes Spiel verändern wird.“ Erste Effekte seien bereits sichtbar gewesen: „Die Jungs nehmen es bisher gut an und haben schon im letzten Hinrundenspiel sehr gute Ansätze gehabt.“

Vorbereitung und Testspiele

Der Startschuss für die Vorbereitung auf die Rückrunde ist bereits gefallen. „Wir hatten am 19.01. Trainingsauftakt“, berichtet Sperberg. In der Wintervorbereitung sind „6 Testspiele gegen Brandenburgligisten aber auch Kreisoberligisten“ vorgesehen.

Kader: Rückkehrer statt Transfers

Auf externe Verstärkungen wird bewusst verzichtet. „Externe wird es nicht geben“, stellt Sperberg klar. Dafür kehren wichtige Spieler zurück: „Wir freuen uns aber das lang verletzte Spieler wie Nino Purrmann und Valentin Mats Mundchen jetzt wieder dabei sind.“ Gleichzeitig muss Alt Ruppin einen Ausfall verkraften. „Leider wird uns Nils Ole Schickersinsky voraussichtlich bis April fehlen. Das ist ein herber Verlust in den ersten Spielen.“

Taktische Details bleiben intern

Zu inhaltlichen Schwerpunkten hält sich der Trainer bedeckt. „Das bleibt geheim“, sagt Sperberg. Dennoch formuliert er klar: „Ich kann aber versprechen, dass wir in der Rückrunde ein lebendiges aktives Alt Ruppin auf dem Platz sehen werden.“

Klare Zielmarke für die Rückrunde

Mit Blick auf die Tabelle benennt Sperberg ein konkretes Ziel. „Wir wollen mindestens die 40-Punkte-Marke knacken“, sagt er. Unter den gegebenen Voraussetzungen wäre das für ihn „eine gute Saison“.

Fokus auf jedes einzelne Spiel

Besondere Gegner oder Schlüsselspiele hebt der Trainer nicht hervor. „Nein!“, lautet seine klare Antwort. Der Ansatz ist grundlegend und selbstbewusst: „Wir wollen jedem Spiel unseren Stempel aufdrücken und dominanter und aktiver sein als in der Hinrunde.“

Tabellenlage zur Winterpause

Der SV Eintracht Alt Ruppin überwintert nach 13 Spielen mit 5 Siegen, 1 Unentschieden und 7 Niederlagen sowie einem Torverhältnis von 22:31 auf Rang zehn der Landesliga Nord. Tabellenführer ist der SV Viktoria Potsdam mit 43 Punkten, das Mittelfeld bleibt eng beisammen.