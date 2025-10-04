SV Eintracht Ahaus setzt Lauf fort und klettert auf Platz 1

Erst zweimal ging der SV Eintracht Ahaus in der laufenden Spielzeit als Verlierer vom Platz. Gegen Borussia Emsdetten gab es zum Auftakt des 9. Spieltags einen 1:0-Erfolg, mit dem sich der Aufsteiger vorerst an die Spitze gesetzt hat.
Zu Beginn bestimmten die Gäste das Geschehen. Borussia Emsdetten agierte dominant und ließ den Ball gut laufen, ohne sich jedoch nennenswerte Torchancen zu erspielen. Ahaus verteidigte kompakt und kam nach rund einer halben Stunde besser in die Partie. Nach einem Fehlpass von Mattes Langelage bot sich die erste große Gelegenheit für die Gastgeber, als Christopher Behrendt frei vor dem Tor auftauchte, aber an Emsdettens Keeper Luca Dömer scheiterte.
Nur wenige Minuten später machte es Behrendt besser. Nach einer sehenswerten Kombination über Jonathan Noack und Lennart Varwick traf der Stürmer in der 32. Minute mit einem überlegten Lupfer zur Führung. Kurz vor der Pause hätte Behrendt den Vorsprung noch ausbauen können, doch Dömer verhinderte mit einer starken Parade das 2:0.
Nach dem Seitenwechsel verlor das Spiel an Tempo. Ahaus konzentrierte sich auf die Defensive und lauerte auf Konter, die jedoch nicht konsequent ausgespielt wurden. Emsdetten kam in der Schlussphase noch zu zwei Gelegenheiten: Ein Kopfball von Hendrik Ohde nach einer Ecke ging knapp vorbei, und einen Freistoß von Markus Weidel parierte Eintracht-Torwart Rafael Romero sicher.
Am Ende brachte Ahaus den knappen Vorsprung über die Zeit und darf sich mindestens bis Sonntagnachmittag Tabellenführer nennen. Der SC Westfalia Kinderhaus benötigt im schweren Auswärtsspiel beim Tabellenvierten FSC Rheda einen Dreier, um Ahaus wieder zu überflügeln.
Westfalenliga 1, 9. Spieltag:
Eintracht Ahaus – Borussia Emsdetten 1:0
Eintracht Ahaus: Rafael Romero Ponce, Timo Brillert, David Farwick, Jannes Brüning, Janis Jan Noack, Tarek El-Abdulah, Jonathan Noack (69. Jan Kröger), Christian Rosing (90. Teun Olthuis), Luca Ehler (81. Michel Wilkes), Lennart Varwick, Christopher Behrendt (87. Stanly Vinke) - Trainer: Frank Wegener
Borussia Emsdetten: Luca Dömer, Hendrik Ohde, Mattes Langelage (74. Elias Ernst), Henrik Laumann (66. Markus Weidel), Vincent Schulte (84. Max Siepmann), Mats Hagel, Julian Dirks, Attila Szabo (46. Arne Wolf Heinrich Bernhard Moselage), Julius Hölscher, Tom Bovenschulte (64. Samir Haxha), Avni Kürsat Özmen - Trainer: Marc Wiethölter
Schiedsrichter: Arthur Armes - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Christopher Behrendt (32.)