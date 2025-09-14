SV Eilendorf „zu kompliziert“: 0:3 gegen Hürth

Fußball-Landesliga: SVE-Trainer Jasmin Muhovic hadert mit Chancenverwertung.

Der SV Eilendorf bleibt in der Fußball-Landesliga weiter ohne Punkt. Zu Hause unterlag die Mannschaft von Jasmin Muhovic dem FC Hürth 0:3. Bereits nach fünf Minuten gingen die Gäste durch Bastian Porschen in Führung. „Dann war es aber ein sehr ausgeglichenes Spiel“, bilanzierte Muhovic. In der Folge ließen die Gastgeber zwei hundertprozentige Chancen liegen. Zunächst Said Tchacoura, der alleine auf den Torwart zulief, diesen aber anschoss. Dann Younga, der statt mit dem Vollspann abzuziehen die sanftere Variante wählte uns vergab. „Da muss eigentlich das 1:1 fallen“, so Muhovic. Dem 0:2 durch Kian Assadollahi in der 45. Minute ging laut Muhovic ein klares Foul voraus.

Nach der Pause hatte Eilendorf viel Ballbesitz, spielte aber „zu kompliziert“. Mit dem 0:3 durch Felix-Benedict Neuhäuser in der 56. Minute war dann alles entschieden. „Wir waren nicht drei Tore schlechter“, so Muhovic, der die Gäste als sehr erfahrene und strukturierte Mannschaft sah.

Dieser Artikel kommt von unserem Partner Aachener Zeitung. Noch mehr spannende Portraits, Reportagen, Livesstreams, Interviews und Analysen zu deinen Lieblingsteams in der Region findest du auf http://www.aachener-zeitung.de