SV Eilendorf II übernimmt die Spitze – Remis in Würselen

Am dritten Spieltag der Kreisliga A Aachen hat sich SV Eilendorf II mit einem klaren Erfolg an die Tabellenspitze gesetzt. Während Rhenania Würselen/Euchen den Sprung auf Rang eins verpasste, feierte Rott seinen ersten Sieg, und auch der Aufsteiger aus Freund konnte ein Lebenszeichen senden. In mehreren Spielen bestimmten späte Treffer und Platzverweise die Schlagzeilen.

Kellersberg setzte sich mit einem soliden Auswärtssieg durch und festigte mit nun sieben Punkten Platz vier. Nico Stollenwerk brachte die Gäste nach 25 Minuten in Führung, ehe Calvin Steiner in der Schlussphase den Deckel draufmachte. Stolberg wartet dagegen nach drei Spielen weiterhin auf ein Erfolgserlebnis und steht mit drei Zählern auf Rang zehn.

Im Duell zweier ambitionierter Teams gab es keinen Sieger. Minderjahn brachte die Gäste in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in Führung, ehe Filster per Elfmeter in der Nachspielzeit des zweiten Durchgangs ausglich. Vichttal II bleibt damit Dritter, Eschweiler rangiert im Mittelfeld.

In einer torreichen Partie setzte sich St. Jöris knapp gegen den Burtscheider TV durch und steht nun mit vier Punkten im gesicherten Mittelfeld. Doppeltorschütze Heinz Putzier und Alex Seferings sorgten für die Entscheidung, ehe die Gäste in der Nachspielzeit nochmals verkürzten. Burtscheid wartet nach drei Spielen weiterhin auf den ersten Sieg.

Der FV Vaalserquartier feierte gegen den Absteiger Arminia Eilendorf den ersten Saisonsieg und kletterte auf Rang elf. Bereits nach 20 Minuten stand es durch Barthold und Enns 2:0, Goncalvez erhöhte nach der Pause per Strafstoß. Raphael Anaebo sorgte nur noch für Ergebniskosmetik, ehe Bulut kurz vor Schluss Gelb-Rot sah.

Im Duell zweier Mannschaften aus dem Tabellenkeller trennten sich Breinig II und Aufsteiger Freund unentschieden. Nico Hölters brachte die Gäste kurz vor der Pause in Führung, Philipp Lieven glich nach dem Seitenwechsel per Strafstoß aus. Nach einer Gelb-Roten Karte für Konstantin Ervens musste Breinig in Unterzahl agieren, sicherte sich aber dennoch den dritten Punkt der Saison.

Ein packendes Spiel erlebten die Zuschauer in Würselen, wo Rhenania trotz 2:0-Führung am Ende nicht über ein Remis hinauskam. Schleisick traf doppelt für die Gastgeber, doch Franzen und Frenzen glichen schnell aus. Nach einer Roten Karte gegen Steffens spielte Verlautenheide II lange in Unterzahl, erkämpfte sich aber dank Schracks Elfmeter einen Punkt – bleibt jedoch Drittletzter.

Mit einem souveränen 4:0-Erfolg über Berger Preuß übernahm Eilendorf II die alleinige Tabellenführung. Jonas Steenken eröffnete früh den Torreigen, in der Schlussphase sorgten Jaoui, Lynen und Czennia für klare Verhältnisse. Eilendorf II steht nun bei neun Punkten und 10:1 Toren, während Berger Preuß weiterhin punktlos am Tabellenende verharrt.