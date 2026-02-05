SV Eidelstedt: Ein Rückzug für den Aufstieg

Der SV Eidelstedt hat weitreichende strukturelle Entscheidungen getroffen und richtet seinen Herrenbereich neu aus. Mit sofortiger Wirkung wird die zweite Herrenmannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet und in die vierte Herren integriert. Beide Teams bilden künftig einen gemeinsamen Kader – mit einer klaren sportlichen Zielsetzung: Gemeinsam soll der Aufstieg in die Kreisliga Hamburg angegriffen werden.
Der Verein setzt mit diesem Schritt bewusst auf die Bündelung vorhandener Ressourcen. Eine größere Kaderbreite, höhere Trainingsintensität und eine klare sportliche Perspektive sollen die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig steigern. Die Verantwortlichen versprechen sich davon nicht nur mehr Qualität auf dem Platz, sondern auch ein stärkeres Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Mannschaft.
Auch auf der Trainerposition verfolgt der SV Eidelstedt einen klaren Kurs. Die vierte Herren wurde bislang von Nico Fricke und Marcus Zwerg als gleichberechtigtes Cheftrainer-Duo betreut. Künftig übernehmen Fricke (22) und Lasse Bartols (26) diese rolle in gemeinsamer Verantwortung.
Der Verein setzt damit bewusst auf zwei junge Trainer, die bereits früh Verantwortung übernommen haben und für eine moderne, entwicklungsorientierte Trainings- und Spielphilosophie stehen. Die Entscheidung unterstreicht den Anspruch, langfristig zu denken und gezielt Strukturen aufzubauen, statt kurzfristige Lösungen zu verfolgen.
Zwerg bleibt dem Team weiterhin als Co-Trainer erhalten und sorgt so für Stabilität und Kontinuität im Trainerstab. Seine Erfahrung soll dabei helfen, den Übergang reibungslos zu gestalten und die Mannschaft sportlich wie menschlich zusammenzuführen.
Unterstützt wird das Trainerteam von einem engagierten Betreuerteam: Anna-Lena Schuldt, Joel Rieckmann und Bora Yandirer bilden künftig das organisatorische Rückgrat der Mannschaft und tragen dazu bei, dass sich Spieler und Trainer vollständig auf die sportlichen Inhalte konzentrieren können.
Die strukturelle Neuausrichtung ist Teil eines größeren Plans. Interims-Ligamanager und Vorstandsmitglied Christoph Hellmeier ordnet den Schritt als logische Konsequenz ein:
„Wir sehen diese Entscheidung als konsequente Weiterentwicklung unserer Herrenstruktur. Nachdem wir im Sommer unsere 1. Herren erfolgreich neu aufgestellt haben, gehen wir jetzt auch im Unterbau den wichtigen nächsten Schritt. Der Zusammenschluss ist ein positives Signal: Wir bündeln Ressourcen, schaffen neue Dynamiken und gehen mit einem starken Team in die kommenden Aufgaben.“
Beim SV Eidelstedt blickt man nun optimistisch nach vorn. Der Fokus liegt auf einem guten Miteinander, einer intensiven Vorbereitung und einer Rückrunde als geschlossene Einheit. Der angestrebte Aufstieg in die Kreisliga gilt dabei nicht als bloße Vision, sondern als realistisches und motivierendes Ziel. Mit der Neuausrichtung im Herrenbereich setzt der Verein ein deutliches Zeichen: Struktur, Entwicklung und Zusammenhalt stehen im Mittelpunkt als Grundlage für nachhaltigen sportlichen Erfolg.
