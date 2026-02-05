SV Eidelstedt: Ein Rückzug für den Aufstieg Abmeldung, Zusammenführung und neue Trainerkonstellation: Beim SV Eidelstedt beginnt ein neues Kapitel für die zweite und vierte Mannschaft mit dem Ziel Aufstieg. von red · Heute, 08:15 Uhr · 0 Leser

Die Gesichter des Neustarts beim SV Eidelstedt. – Foto: Verein

Der SV Eidelstedt hat weitreichende strukturelle Entscheidungen getroffen und richtet seinen Herrenbereich neu aus. Mit sofortiger Wirkung wird die zweite Herrenmannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet und in die vierte Herren integriert. Beide Teams bilden künftig einen gemeinsamen Kader – mit einer klaren sportlichen Zielsetzung: Gemeinsam soll der Aufstieg in die Kreisliga Hamburg angegriffen werden.

>>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Der Verein setzt mit diesem Schritt bewusst auf die Bündelung vorhandener Ressourcen. Eine größere Kaderbreite, höhere Trainingsintensität und eine klare sportliche Perspektive sollen die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig steigern. Die Verantwortlichen versprechen sich davon nicht nur mehr Qualität auf dem Platz, sondern auch ein stärkeres Gemeinschaftsgefühl innerhalb der Mannschaft. Kontinuität und Entwicklung auf der Trainerbank Auch auf der Trainerposition verfolgt der SV Eidelstedt einen klaren Kurs. Die vierte Herren wurde bislang von Nico Fricke und Marcus Zwerg als gleichberechtigtes Cheftrainer-Duo betreut. Künftig übernehmen Fricke (22) und Lasse Bartols (26) diese rolle in gemeinsamer Verantwortung.

Der Verein setzt damit bewusst auf zwei junge Trainer, die bereits früh Verantwortung übernommen haben und für eine moderne, entwicklungsorientierte Trainings- und Spielphilosophie stehen. Die Entscheidung unterstreicht den Anspruch, langfristig zu denken und gezielt Strukturen aufzubauen, statt kurzfristige Lösungen zu verfolgen. Zwerg bleibt dem Team weiterhin als Co-Trainer erhalten und sorgt so für Stabilität und Kontinuität im Trainerstab. Seine Erfahrung soll dabei helfen, den Übergang reibungslos zu gestalten und die Mannschaft sportlich wie menschlich zusammenzuführen.