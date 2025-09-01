SV Eichsel und SV Karsau bieten "ein Derby wie aus dem Bilderbuch"

"Ein Derby wie aus dem Bilderbuch", so beschrieb Kai Asal vom SV Eichsel das Duell gegen den SV Karsau. "Da wurde alles geboten, was Fußball zu bieten hat!" Trotz der 4:5-Heimniederlage zeigte sich der Cotrainer des erkrankten Torsten Grießhammer vom Nachbarschaftsduell begeistert. Dass Gästecoach Cliff Kiefer guter Stimmung war, nahm freilich nicht wunder: "Wie immer gegen Eichsel war es sehr aufregend, mit vielen Toren. In der Vorsaison hatte Eichsel beide Male das bessere Ende für sich, diesmal konnten wir es für uns entscheiden."

Asal und Kiefer stimmten in der Beurteilung der Partie komplett überein: Karsau dominierte das Spiel, Eichsel setzte auf schnelles Umschaltspiel, lauerte auf Fehler der Gäste und wusste diese zu nutzen. "In der ersten Halbzeit ist uns das besser gelungen", schränkte Asal ein. Seine Mannschaft ging zweimal in Führung, aber Karsau glich jeweils aus und zog im zweiten Spielabschnitt auf 4:2 davon. Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.