SV Eichsel und SV Karsau bieten "ein Derby wie aus dem Bilderbuch"

Dem FC Hausen gelingt ein 5:1-Erfolg beim Aufsteiger SG Malsburg/Marzell-Wollbach.
"Ein Derby wie aus dem Bilderbuch", so beschrieb Kai Asal vom SV Eichsel das Duell gegen den SV Karsau. "Da wurde alles geboten, was Fußball zu bieten hat!" Trotz der 4:5-Heimniederlage zeigte sich der Cotrainer des erkrankten Torsten Grießhammer vom Nachbarschaftsduell begeistert. Dass Gästecoach Cliff Kiefer guter Stimmung war, nahm freilich nicht wunder: "Wie immer gegen Eichsel war es sehr aufregend, mit vielen Toren. In der Vorsaison hatte Eichsel beide Male das bessere Ende für sich, diesmal konnten wir es für uns entscheiden."