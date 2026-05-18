SV Eichsel punktet im Kellerduell in Malsburg nach 1:4-Rückstand

Yannick Schmidt (rechts) liegt mit der SG Malsburg sieben Punkte hinter der Bellinger Reserve (mit Istvan Nagy), die den rettenden 13. Platz belegt. | Archivfoto: Gerd Gründl

Für Spitzenreiter TuS Kleines Wiesental war es im Heimspiel gegen den FC Steinen-Höllstein ein fast erwartbarer 4:1-Erfolg. Trainer Benjamin Bechtel stellte indes klar, dass sein Team in den Anfangsminuten auch das Glück auf seiner Seite hatte. Denn die Gäste hatten Pech mit einem Pfostentreffer von Lukas Schindowski. "Der Gegner war sehr gut auf uns eingestellt, hat tief verteidigt und die Räume verengt", erklärte Bechtel. "Es war schwierig, die Lücken zu finden." Bezeichnend für die starke Defensivleistung der Gäste war, dass die ersten zwei Tore des TuS aus Eckstößen resultierten.

Der FC Steinen-Höllstein kam seinerseits nach einem Eckball zum Anschlusstreffer. In der Folge sahen die Zuschauer eine weitgehend ausgeglichene Partie. Erst mit dem an Kevin Turturro verschuldeten und von Lukas Kasimir zum 3:1 verwandelten Strafstoß war die Begegnung entschieden. In der 85. Minute wurde Michael Kuttler per Steckpass in Szene gesetzt und schob zum 4:1 ein.