SV Eichsel gewinnt "Bonuspunkte" im Spitzenspiel gegen den SV Weil II

Manuel Schwarz, der Trainer des SV Eichsel, war mit anderen Erwartungen – oder vielmehr Befürchtungen – in die Partie beim Spitzenreiter SV Weil II gegangen. "Ich hatte damit gerechnet, dass Weil ‚all-in‘ geht und stark pressen würde. Aber dem war nicht so, das Spiel war sehr ausgeglichen, die Mannschaften sind einander mit viel Respekt begegnet." Der "Türöffner" war ein Foulelfmeter in der zweiten Halbzeit, verschuldet an SVE-Kapitän Alexander Gött. Patrick Baumgartner verwandelte sicher.

Die Weiler konnten nach einem Eckball durch Abdelbari Benai zwar ausgleichen (77.), aber in der Nachspielzeit erzielte Tolga Odabas nach einem weiteren Standard den 2:1-Siegtreffer für die Gäste. Schwarz räumte allerdings ein, dass der "Lucky Punch" auch auf der anderen Seite hätte fallen können und ein Remis eher dem Spielverlauf entsprochen hätte.