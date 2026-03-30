SV Eichsel fehlt gegen TuS Efringen-Kirchen auch die Cleverness

Recht kurzfristig musste sich der TuS Efringen-Kirchen beim Auswärtsspiel gegen den SV Eichsel neu ausrichten: Denn die Begegnung wurde nicht, wie angekündigt, auf dem Kunstrasenplatz des Europa-Stadions in Rheinfelden ausgetragen, sondern auf dem Rasenplatz in Eichsel. „Aber offenbar hatte Eichsel damit mehr Probleme als wir“, erklärte Daniel Slabi vom Trainerteam des TuS.
Er sah eine kampfbetonte Partie und registrierte zufrieden, dass sein Team die Ruhe bewahrte und besonnen blieb. In der zwölften Minute gingen die Gäste in Führung. A-Jugendspieler Julian Steinmetz war es, der an seinem 18. Geburtstag nicht nur mit dem Startelf-Einsatz beschenkt wurde, sondern sich auch selbst das 1:0 auf den Gabentisch legte. Leon Hammer erhöhte rasch auf 2:0 und ließ kurz nach Wiederanpfiff das 3:0 folgen.
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