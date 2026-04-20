SV Eichenried und BSG Taufkirchen siegen – Türkgücü Erding verliert Kreisklasse von Wolfgang Krzizok · Heute, 11:05 Uhr · 0 Leser

Immer gefährlich: Doppelpacker Jannis Tsimeridis (r.) und 2:0-Torschütze Valentin Unterreitmeier (2.v.r.) im Zweikampf mit Gästeverteidiger Lukas Gröppmair. Dahinter warten Gästetorwart Stefan Renauer und Philipp Hoffmann die Situation ab. – Foto: Hermann Weingartner

Die Spitzenteams bauen ihren Vorsprung aus. Verfolger Türkgücü patzt in Neuching. Auch Fraunberg und Altenerding kassieren Heimniederlagen.

BSG Taufkirchen – FC Forstern 3:0 (1:0) – Die BSG Taufkirchen bleibt Spitzenreiter Eichenried weiter auf den Fersen. „Es war ein sehenswertes Spiel. Forstern war richtig gut, sie waren schwer zu bespielen“, lobt BSG-Sportchef Thomas Götzberger. „Das frühe 1:0 hat uns aber in die Karten gespielt.“ Jannis Tsimeridis verwertete einen Rückpass von Daniele Eibl (7.). In der 60. Minute erhöhte Valentin Unterreitmaier per verwandeltem Handelfmeter auf 2:0, „und dann war es eigentlich erledigt“, betont Götzberger. Den Schlusspunkt zum 3:0 setzte Tsimeridis, der einen Freistoß aus gut 20 Metern im Torwart-Eck versenkte (80.).

SpVgg Neuching – FC Türkgücü Erding 2:1 (1:0) – Einen nicht unbedingt erwarteten 2:1-Sieg hat die SpVgg Neuching gegen den Tabellendritten Türkgücü eingefahren. „Türkgücü war spielerisch stark und hatte ein Übergewicht“, gibt Neuchings Trainer Stefan Dörner zu. „Wir haben es halt über schnelle Konter versucht.“ Benedikt Petz lief zweimal allein auf Vincent Krosse zu, scheiterte jedoch am TG-Torwart. Besser machte es Simon Stimmer, der nach einem Eckball einköpfte (38.). Dem 2:0 von Til Koschewa ging laut Dörner „ein überragender Diagonalball von Sven Wagner voraus“ (51.). Danach brachte es sein Team aber nicht fertig, „dass wir sicher von hinten raus spielen, und so gab es nur wenig Entlastung“. Prompt wurde es noch einmal spannend. Ömer Altinisik verkürzte auf 1:2 (83.), doch die Schlussoffensive der Erdinger brachte nichts mehr ein.

FC Herzogstadt – TSV Aspis Taufkirchen 4:2 (1:0) – „Wir haben die Partie über 70 Minuten klar dominiert, lagen aber zur Halbzeit nur 1:0 vorne“, sagt FCH-Pressesprecher Max Malterer. Tobi Paulus war der Torschütze (13.), „mit seinem eigentlich schwächeren rechten Fuß“. Nach der Pause kam Aspis besser ins Spiel. Doch nach dem 2:0 von Thomas Greckl (51.), dem Herzogstadt das 3:0 durch Marco Steinberg (56.) und das 4:0 durch Paulus (65.) folgen ließ, „nach super Kombinationen“, war die Partie gelaufen. „Dann haben wir oft gewechselt, waren unaufmerksam und etwas hektisch“, erzählt Malterer, sodass Aspis durch Julian Schaumaier (78.) und Yassine Lamghini (86.) noch heranschnuppern konnte.

FC Fraunberg – DJK Ottenhofen 2:3 (0:0) – Ein spannendes Spiel mit fünf Toren, die alle in der zweiten Halbzeit fielen, sahen die Zuschauer in Fraunberg. „Es war definitiv mehr drin“, sagt FCF-Trainer Volker Lippcke. „Wir belohnen uns nie für unsere Leistung. Unser Manko ist momentan: Wir machen unsere Chancen nicht rein, und bei uns wird jeder Fehler gleich bestraft.“ Peter Werndl (52.) und Andreas Lechner (66.) brachten Ottenhofen in Führung, doch mit einem Doppelschlag innerhalb von nur 60 Sekunden glichen Florian Haider (68.) und Sebastian Hoof (69.) aus. Aber in der 83. Minute schoss Sven Jacinovic die DJK zum Sieg. „Leider stehen wir mit leeren Händen da“, bedauert Lippcke.

TuS Oberding – SV Eichenried 1:2 (1:2) – „In der ersten Halbzeit gab es wenig Chancen, wenn, dann nur aus Standards“, erzählt TuS-Spielertrainer Markus Weber. „Dann waren wir näher an der Führung, prompt wird kurz vor der Pause unser Torwart überlupft.“ Torschütze für Eichenried war Nicolas Reuße Sanchez (43.). Das 2:0 besorgte Korbinian Lommer per Strafstoß (52.), wobei es Diskussionen gab, ob das Foul außerhalb oder innerhalb des Strafraums war. „Wir sind dann besser ins Spiel gekommen“, sagt Weber, und nach einer Ecke verkürzte Tim Götze auf 1:2 (66.). Danach warf Oberding alles nach vorne und Eichenried konterte, doch es blieb beim 1:2. Webers Fazit: „Ich denke, wir hätten ein Unentschieden verdient gehabt.“