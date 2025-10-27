Süleyman Uzun traf dreifach. – Foto: SV Eichenried/FuPa Oberbayern

SV Eichenried schenkt FC Hohenpolding neun Tore ein – Torspektakel auch beim Topspiel in Oberding Kreisklasse kompakt

Fünf Volltreffer von Süleyman Uzun: Schon zur Pause führte der Ligaprimus SV Eichenried mit 7:0. Die BSG Taufkirchen gewann ein irres Topspiel.

SV Eichenried – FC Hohenpolding 9:1 (7:0) – Der Tabellenführer feierte vor rund 80 Zuschauern ein Schützenfest gegen Hohenpolding. Nach einer einseitigen ersten Hälfte führten die Gastgeber bereits souverän 7:0. Die Treffer für den SVE erzielten Jonas Peters (7., 30.), Süleyman Uzun (13., 19., 42.) und Korbinian Lommer (41., 45.). Nach dem Seitenwechsel schalteten die Gäste einen Gang runter, doch Uzun blieb torhungrig und machte mit zwei weiteren Treffern (54., 89.) den Heimsieg perfekt. Den Ehrentreffer für die Gäste erzielte Sebastian Grichtmaier, der nach einem Konter zum zwischenzeitlichen 1:8 einnetzte. „Wir haben 90 Minuten auf ein Tor gespielt. Hohenpolding stand zwar sehr tief, aber wir sind ruhig geblieben und haben so den Sieg eingefahren“, resümierte SVE-Pressesprecher Max Geltl. FC Türkgücü Erding – DJK Ottenhofen 3:0 (1:0) – Die Gastgeber dominierten durchgehend das Spiel. In der 31. Minute hämmerte Kaan Cay einen Freistoß zur verdienten 1:0-Führung ins Netz. Weitere Chancen blieben zunächst ungenutzt, doch in der zweiten Hälfte erhöhte Berin Brzovic per Weitschuss auf 2:0. Nur wenig später war es dann erneut Cay, der aus 20 Metern das Leder in den Winkel nagelte. Auf der anderen Seite blieben die Gäste ohne nennenswerte Offensivaktionen, weshalb es beim 3:0 blieb. „Für uns war es sehr wichtig, dass wir zu Null gespielt haben. Jetzt legen wir vollen Fokus auf das wichtige Spiel nächste Woche gegen Taufkirchen“, sagte Türkgücü-Trainer Yalcin Gürel.