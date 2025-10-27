SV Eichenried schenkt FC Hohenpolding neun Tore ein – Torspektakel auch beim Topspiel in Oberding

Fünf Volltreffer von Süleyman Uzun: Schon zur Pause führte der Ligaprimus SV Eichenried mit 7:0. Die BSG Taufkirchen gewann ein irres Topspiel.
SV Eichenried – FC Hohenpolding 9:1 (7:0) – Der Tabellenführer feierte vor rund 80 Zuschauern ein Schützenfest gegen Hohenpolding. Nach einer einseitigen ersten Hälfte führten die Gastgeber bereits souverän 7:0. Die Treffer für den SVE erzielten Jonas Peters (7., 30.), Süleyman Uzun (13., 19., 42.) und Korbinian Lommer (41., 45.). Nach dem Seitenwechsel schalteten die Gäste einen Gang runter, doch Uzun blieb torhungrig und machte mit zwei weiteren Treffern (54., 89.) den Heimsieg perfekt. Den Ehrentreffer für die Gäste erzielte Sebastian Grichtmaier, der nach einem Konter zum zwischenzeitlichen 1:8 einnetzte. „Wir haben 90 Minuten auf ein Tor gespielt. Hohenpolding stand zwar sehr tief, aber wir sind ruhig geblieben und haben so den Sieg eingefahren“, resümierte SVE-Pressesprecher Max Geltl.
FC Türkgücü Erding – DJK Ottenhofen 3:0 (1:0) – Die Gastgeber dominierten durchgehend das Spiel. In der 31. Minute hämmerte Kaan Cay einen Freistoß zur verdienten 1:0-Führung ins Netz. Weitere Chancen blieben zunächst ungenutzt, doch in der zweiten Hälfte erhöhte Berin Brzovic per Weitschuss auf 2:0. Nur wenig später war es dann erneut Cay, der aus 20 Metern das Leder in den Winkel nagelte. Auf der anderen Seite blieben die Gäste ohne nennenswerte Offensivaktionen, weshalb es beim 3:0 blieb. „Für uns war es sehr wichtig, dass wir zu Null gespielt haben. Jetzt legen wir vollen Fokus auf das wichtige Spiel nächste Woche gegen Taufkirchen“, sagte Türkgücü-Trainer Yalcin Gürel.
SC Kirchasch – FC Fraunberg 2:2 (1:1) – „Wir waren spielbestimmend, aber Fraunberg hat sich den Punkt erkämpft“, so KSC-Spielertrainer Tobi Bartl. Früh ging der FCF in Führung: Einen missglückten Klärungsversuch von KSC-Keeper Sven Kouame nutzte Johannes Lex eiskalt aus. Dennoch waren in der ersten Hälfte die Gastgeber spielbestimmend und glichen noch vor der Pause aus: Nach einer Bartl-Ecke köpfte Markus Zollner zum 1:1 ein. In der zweiten Hälfte trumpfte Kirchasch weiter auf und spielte sich gefährlich nach vorne, doch Gäste-Torwart Maximilian Baches glänzte mit einigen schönen Paraden. In der Schlussphase verwandelte dann Bartl einen Foulelfmeter, jedoch nutzte Sebastian Hoof nur wenig später nach einem langen Ball das Chaos im KSC-Strafraum zum 2:2.
TuS Oberding – BSG Taufkirchen 3:4 (2:2) – In der 2. Minute gingen die Gäste in Führung: Maximilian Gebhard bediente Simon Georgakos per Steckpass zum 1:0. Nach einer Ecke grätschte Daniel Karpfinger am langen Pfosten den Ball zum 1:1 ins Tor, bevor Niko Simak das Gewusel im BSG-Strafraum zum 2:1 nutzte. Trotz des Rückenwinds gelang es Oberding nicht, weitere Chancen zu nutzen. Auf der anderen Seite war es Gebhard, der nach einem Steilpass von Georgakos ausglich (30.). In der zweiten Hälfte drehte sich der Wind zugunsten der BSG: Zunächst hämmerte Thomas Hamburger nach einem Freistoß per Volley den Ball ins Netz (59.), ehe Gebhard nach einem langen Ball von Jannis Tsimeridis die TuS-Abwehr aushebelte und zum 4:2 einschob (74.). In der 78. Minute gelang Tobias Stuerzer noch der Anschluss aus 30 Metern per Weitschuss in den Winkel. „Es hätte auch gut und gerne ein Remis werden können, aber wir haben das Ergebnis über die Zeit gebracht“, so Taufkirchens Thomas Götzberger. (Magdalena Daimer)