SV Eichenried baut Vorsprung an der Spitze aus – FC Herzogstadt ebenfalls mit Kantersieg Kreisklasse 4 von Daniel Froschmeier · Heute, 12:46 Uhr · 0 Leser

SV Eichenried gegen FC Forstern – Foto: Christian Riedel

Eichenried siegt 6:0 gegen Forstern. Verfolger BSG Taufkirchen patzt mit einem 2:2 gegen Neuching. Auch im Abstiegskampf fiel die Entscheidung.

FC Herzogstadt – FC Hohenpolding 5:0 (3:0) – Der FC Herzogstadt besiegte Schlusslicht FC Hohenpolding klar und deutlich 5:0. „Unsere Mannschaft hat einen verdienten Heimsieg eingefahren“, resümierte Herzogstadt-Sportchef Max Malterer. „Wir waren von Beginn an dominant, nur besonders in den ersten Minuten noch zu ungenau, was den Torabschluss betrifft.“ Nach einem langen Ball von Michael Kaifel traf Herzogstadts Kapitän Tom Greckl per Kopf zum 1:0 (17.). Nach einer Ecke herrschte im Hohenpoldinger Sechzehner Unordnung, Aldin Imamović nutze diese eiskalt aus – 2:0 (24.). Nach toller Einzelleistung erzielte Marco Steinberg das 3:0 (39.), nach der Pause erhöhte Jonas Kaspar sogar auf 4:0 (58.). Den Schlusspunkt setzte Tobi Paulus per Foulelfmeter (66.).

BSG Taufkirchen – SpVgg Neuching 2:2 (0:0) – Die BSG Taufkirchen kam gegen die SpVgg Neuching nicht über ein 2:2 hinaus. Nach 45 Minuten stand es torlos 0:0. Kurz nach dem Wiederanpfiff erzielte Neuchings Sven Wagner per berechtigtem Foulelfmeter das 1:0 (51.). Nur drei Minuten später erhöhte Antonio Zuparic sogar auf 2:0 für den Außenseiter – nach einer zu kurzen Faustabwehr von BSG-Keeper Johannes Wurzer schlenzte der Angreifer den Ball aus der zweiten Reihe unter die Latte (54.). Erst nach dem zweiten Gegentreffer wachte der haushohe Favorit auf und erzielte nach einem Querpass von Jannik vom Hofe in Person von Jannis Tsimeridis den Anschlusstreffer (58.). Die BSG benötigte anschließend einen glasklaren Foulelfmeter, um zumindest einen Punkt zu retten. Simon Georgakos traf vom Punkt zum 2:2 (75.). Sportchef Tom Götzberger resümierte: „Wir haben alles versucht, am Ende ist es eine gerechte Punkteteilung.“

SV Eichenried – FC Forstern 6:0 (4:0) – Spitzenreiter SV Eichenried fertigte den FC Forstern 6:0 ab. Die Mannschaft um Spielertrainer Süleyman Uzun erzielte in der ersten Halbzeit bereits vier Treffer und ließ den Gästen keine Chance. „Wir merken im Moment, dass wir aus einem vollen Kader schöpfen können“, sagte SVE-Co-Trainer Max Geltl. „Die Tore kamen eher so ein bisschen aus dem Nichts. Ich finde, dass Forstern es in der ersten Halbzeit besser gemacht hat als in der zweiten – da haben sie sich hinten reingestellt, wohl um Schadensbegrenzung zu betreiben. Wir sind hochzufrieden mit dem Ergebnis. Wir freuen uns über den Patzer der BSG und auf das Spiel nächste Woche gegen Türkgücü.“ Korbinian Lommer (2./21.) und Jonas Peters (44./60.) trafen je doppelt. Außerdem knipsten David Müller (28.) und Nicolas Gruber (74.).

SC Kirchasch – TSV Aspis Taufkirchen 3:0 (0:0) – Dank eines laut KSC-Spielertrainer Tobi Bartl „souveränen Auftritts“ feierte der SC Kirchasch einen verdienten 3:0-Sieg gegen Aspis Taufkirchen. Ohne Tore ging es in die Kabinen – die Treffer fielen allesamt erst im zweiten Durchgang. Markus Zollner verwandelte nach einer knappen Spielstunde im zweiten Versuch erst zum 1:0 (59.). Nach einer Passstafette über links und einer Bartl-Kopfballverlängerung erhöhte Zollner dann mit seinem zweiten Streich auf 2:0 (71.). KSC-Joker Luis Triebenbacher traf nach einem Konter zum 3:0-Endstand (81.).

FC Fraunberg – FC Türkgücü Erding 1:2 (1:1) – Fraunberg unterlag Türkgücü knapp. FCF-Spielertrainer Volker Lippcke sagte: „Ich bin angefressen, nicht wegen unserer Leistung, sondern wegen des Ergebnisses. Es war eine unnötige und unverdiente Niederlage. Ein Unentschieden wäre verdient gewesen, aufgrund der besseren Chancen wäre für uns auch ein Sieg drin gewesen. Wir haben zwei Tausendprozentige vergeben. Für uns wären es absolute Big Points im Abstiegskampf gewesen.“ Ertugrul Nacar erzielte die Führung für die Gäste (32.), Florian Lex glich für Fraunberg noch vor der Pause aus (43.). Den Siegtreffer für Türkgücü erzielte der eingewechselte Aleksandar Katic kurz vor dem Ende (84.).