SV Eichede verpflichtet Leon Noah Wiese Talent aus dem Nachwuchsleistungszentrum von Holstein Kiel von Ismail Yesilyurt · Heute, 18:28 Uhr · 0 Leser

Jan-Hendrik Schmidt (Sportlicher Leiter SV Eichede mit Leon Wiese. – Foto: SV Eichede

Der SV Eichede hat seinen ersten Neuzugang für die Saison 2026/27 präsentiert: Leon Noah Wiese. Der 18 Jahre alte Innenverteidiger wechselt im Sommer aus der U19 von Holstein Kiel zum Oberligisten nach Stormarn und wagt damit den Schritt aus dem Nachwuchs- in den Herrenfußball.

Wiese gehört aktuell zum Kader der U19 von Holstein Kiel und spielt dort in der DFB-Nachwuchsliga, der höchsten deutschen Spielklasse im Juniorenbereich. Im Nachwuchs der „Jungstörche“ sammelte der Abwehrspieler in den vergangenen Jahren Erfahrungen auf hohem Niveau, unter anderem in der früheren U17-Bundesliga sowie im DFB-Pokal der Junioren. In Kiel ist er überwiegend in der Defensive eingesetzt worden und zählt dort zum erweiterten Kreis der Innenverteidiger im U19-Team. Der Weg ins Nachwuchsleistungszentrum führte Wiese im Sommer 2023 vom JFV Lübeck zu Holstein Kiel. Dort durchlief er zunächst die U17 und schaffte anschließend den Sprung in die U19-Mannschaft des Zweitligisten. In der laufenden Saison stand er unter anderem im Kader verschiedener Partien der Kieler U19 und kam auch im DFB-Pokal der Junioren zum Einsatz.

Volle Spielzeit beim Sieg gegen Augsburg Zuletzt machte Wiese auch sportlich auf sich aufmerksam: Am vergangenen Wochenende spielte er beim 2:1-Sieg der Kieler U19 gegen den FC Augsburg über die volle Distanz. Wechsel nach Stormarn und erste Station im Herrenbereich Beim SV Eichede hat Wiese einen Vertrag bis zum Sommer 2027 unterschrieben. Parallel zu seiner fußballerischen Entwicklung steht für den Abwehrspieler noch ein wichtiger Schritt abseits des Platzes an: Er besucht derzeit die Schule in Neustadt und will im kommenden Jahr sein Abitur ablegen.