SV Eichede verpflichtet Egzon Lahi

Neuzugang Egzon Lahi. – Foto: SV Eichede

Egzon Lahi ist der achte Neuzugang des SV Eichede für die Saison 2026/27. Der 30-Jährige wechselt vom SV Preußen Reinfeld an die Matthias-Claudius-Straße.

In seiner bisherigen Laufbahn hat der vielseitig einsetzbare Defensiv-Allrounder schon auf

jeder Position im Feld gespielt. Der 1,86 Meter große Linksfuß bringt reichlich Erfahrung aus dem schleswig-holsteinischen

Fußball mit. In seiner Laufbahn spielte er unter anderem für den Preetzer TSV, die TSG Concordia Schönkirchen, Eutin 08 und zuletzt den SV Preußen Reinfeld. Insgesamt kommt Lahiauf 166 Einsätze in der Oberliga Schleswig-Holstein. Dabei erzielte er 17 Tore und bereitete weitere 13 Treffer vor.

„Mit Egzon gewinnen wir einen erfahrenen und sehr zuverlässigen Spieler dazu, der auf mehreren Positionen eingesetzt werden kann. Seine Oberliga-Erfahrung und seine Mentalität werden unserer Mannschaft guttun“, sagt der Sportliche Leiter des SV Eichede, Jan-Henrik Schmidt.