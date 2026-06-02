SV Eichede verpflichtet Egzon Lahi

Egzon Lahi ist der achte Neuzugang des SV Eichede für die Saison 2026/27. Der 30-Jährige wechselt vom SV Preußen Reinfeld an die Matthias-Claudius-Straße.
In seiner bisherigen Laufbahn hat der vielseitig einsetzbare Defensiv-Allrounder schon auf
jeder Position im Feld gespielt. Der 1,86 Meter große Linksfuß bringt reichlich Erfahrung aus dem schleswig-holsteinischen
Fußball mit. In seiner Laufbahn spielte er unter anderem für den Preetzer TSV, die TSG Concordia Schönkirchen, Eutin 08 und zuletzt den SV Preußen Reinfeld. Insgesamt kommt Lahiauf 166 Einsätze in der Oberliga Schleswig-Holstein. Dabei erzielte er 17 Tore und bereitete weitere 13 Treffer vor.
„Mit Egzon gewinnen wir einen erfahrenen und sehr zuverlässigen Spieler dazu, der auf mehreren Positionen eingesetzt werden kann. Seine Oberliga-Erfahrung und seine Mentalität werden unserer Mannschaft guttun“, sagt der Sportliche Leiter des SV Eichede, Jan-Henrik Schmidt.
„Der SV Eichede ist seit Jahren eine feste Größe im schleswig-holsteinischen Fußball. Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr positiv und ich freue mich darauf, Teil dieser Mannschaft zu werden. Ich möchte meine Erfahrung einbringen und gemeinsam mit dem Team eine erfolgreiche Saison spielen“, sagt Egzon Lahi.
Vor Egzon Lahi hatte der SV Eichede bereits die Verteidiger Leon Wiese und Ali Kurt, die Mittelfeldspieler Luca Winterfeld, Dren Feka, Mic Röpke und Malte Kentzler sowie Angreifer Edwin Satzer als Neuzugänge vorgestellt. Der künftige Cheftrainer Sascha Steinfeldt wird von Dennis Sauer als Co-Trainer unterstützt.