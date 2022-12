SV Eichede profitiert von Jugendarbeit Gleich fünf Nachwuchsspieler rücken zur kommenden Saison in den Herrenbereich auf

Der Nachwuchs ist die Keimzelle des Vereins – getreu dieses Leitsatzes des SV Eichede wechseln in die Kader der U23 und Ligamannschaft zur Saison 2023/24 einmal mehr zahlreiche U19-Spieler. In den letzten Wochen haben bereits fünf Spieler der Regionalliga-Mannschaft von Cheftrainer Thomas Runge dem SV Eichede für die kommende Saison ihre Zusage gegeben.

Innenverteidiger Henri Benthien zählte bereits im vergangenen Jahr zum Stammpersonal der äußerst erfolgreichen A-Jugend und war diese Saison, bis ihn eine Muskelverletzung zur Pause zwang, in der Viererkette gesetzt. Defensivspieler Malte Tammen sammelte in der Vorsaison als Spieler der jungen Jahrgangs bei seinem damaligen Verein FC Mecklenburg Schwerin erste Oberliga-Minuten und entwickelte sich in Eichede schnell zum Führungsspieler.

Ausschlaggebend für die finale Zuordnung der Akteure zu den Kadern der U23 und Ligamannschaft werden die Leistungen in der Rückrunde der Regionalliga Nord sein. U19-Kapitän Justin Krüger spielt bereits seit der U15 beim SV Eichede und wird seine ersten Schritte ebenfalls im errenbereich des Vereins gehen. Als Spielmacher des Teams ist er gleichzeitig mit fünf Treffern der beste Torschütze und hat mit seiner Mannschaft in der Rückrunde das Saisonziel Klassenerhalt weiterhin im Blick.

Torwart Fynn-Niklas Heißenbüttel spielte schon in der Serie 2021/22 dreimal über 90 Minuten für unsere U23 und blieb dabei ohne Gegentor. Diese Zu-Null-Quote gilt es im nächsten Jahr im Herrenbereich für ihn nun auszubauen.

„Die Bindung aktueller U19-Spieler an den Herrenbereich bildet in diesem Jahr erneut ein primäres Ziel des Vereins ab. In welcher Art und Weise sich die ersten Spieler für den Herrenbereich positioniert haben, bereitet mir größere Freude als jeder sportliche Erfolg dieses Jahr. Durch die eschaffene Basis in unserer Nachwuchsarbeit werden wir auch in Zukunft im Herrenbereich weiterhin hohe Ziele anvisieren können. Großer Dank dabei geht an alle Verantwortlichen des Vereins, die auf diesen Weg mitgewirkt haben“, sagte der sportliche Leiter Jan-Henrik Schmidt zu den ersten Neuzugängen aus der U19 im Herrenbereich.

Mit weiteren Spielern der aktuellen Mannschaften befinden sich die Verantwortlichen derzeit in

aussichtsreichen Gesprächen.