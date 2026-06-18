SV Eichede präsentiert runderneuertes Torwart-Team

V. l. - Lüdtke, Prahl und Bergtholdt. – Foto: SV Eichede

Pünktlich zum mit Spannung erwarteten Start der Saisonvorbereitung hat der SV Eichede die wichtigste personelle Baustelle im Kader geschlossen und Klarheit auf der Torwartposition geschaffen. Mit Mats Lüdtke, Jan Prahl und Luca Bergtholdt begrüßt der stormarnsche Oberligist drei hochinteressante Neuzugänge für das Gehäuse. Komplettiert wird das neue Torhüter-Gespann durch Benito Diekhoff, der dem Team als verlässliche Option mindestens bis zur Winterpause zur Verfügung stehen wird.

Mit diesem radikalen Umbruch reagiert die sportliche Leitung des SV Eichede auf die schwerwiegenden Abgänge der vergangenen Wochen: Stammhüter Christopher Barkmann folgte dem Ruf aus der Regionalliga Nord, während Przemyslav Szymura den Verein aus privaten Gründen verließ.

Besonders erfreulich für die Bravehearts: Zwei der drei neuen Gesichter besitzen eine tiefe Eichedeer DNA. Der 22-jährige Mats Lüdtke stammt aus dem eigenen Nachwuchs und gehörte bereits in der Vorsaison zum Oberliga-Aufgebot. Um Spielpraxis zu sammeln, schloss er sich im vergangenen Winter Inter Türkspor Kiel an, wo er prompt auf neun Oberliga-Einsätze kam. Nun folgt die Rückkehr an die alte Wirkungsstätte.

„Wir hatten im Winter dem Wunsch von Mats nach mehr Spielzeit entsprochen. Er ist ein hochveranlagter Torwart, der sich jederzeit vorbildlich verhalten hat. Umso mehr freuen wir uns nun, ihn wieder bei uns begrüßen zu dürfen“, betont der Sportliche Leiter Jan-Henrik Schmidt.

Ebenfalls eine blau-rote Vorgeschichte bringt Jan Prahl mit. Der 23-Jährige durchlief jahrelang die SVE-Jugend und schnupperte bereits eine Saison lang Herren-Luft im Verein, ehe es ihn über den SC Poppenbüttel zum Rahlstedter SC zog. Dort stand er in der vergangenen Spielzeit in 17 Landesliga-Partien zwischen den Pfosten. Das sagt Schmidt zu Prahl:

„Jan hat eine tiefe Verbundenheit zum SV Eichede. Er kennt den Verein bestens und ist ein sehr ehrgeiziger Teamspieler, der sich voll in den Dienst der Mannschaft stellt. Es ist großartig, dass er wieder bei uns ist!“

Talent aus Schwerin komplettiert das Trio für höchste Oberliga-Ansprüche

Als dritter fixer Neuzugang stösst mit Luca Bergtholdt ein echtes Versprechen für die Zukunft zum Team. Der erst 19-jährige Schlussmann wechselt von Dynamo Schwerin nach Stormarn. Trotz seines jungen Alters blickt Bergtholdt bereits auf 13 Einsätze in der NOFV-Oberliga Nord sowie drei Partien im Landespokal Mecklenburg-Vorpommern zurück. Ausgebildet wurde das Torwarttalent in den Jugend-Leistungsteams des SC Vorwärts-Wacker Billstedt und des JFV Lübeck.

„Luca ist ein herausragendes Torwarttalent. Er hat bereits Spielpraxis auf hohem Niveau gesammelt und wird eine echte Verstärkung sein“, zeigt sich Schmidt vom Potenzial des Youngsters überzeugt.

Angeleitet und gefordert wird das runderneuerte Torwart-Quartett weiterhin von Torwarttrainer Hendrik Manke, der diesen Posten bereits seit dem Frühjahr 2025 mit großem Erfolg ausübt. Mit dieser Mischung aus regionaler Verbundenheit, gesammelter Spielpraxis und ungeschliffenem Talent sieht sich der SV Eichede für die anstehenden Aufgaben im schleswig-holsteinischen Oberhaus bestens gewappnet. „Wir haben für die kommende Saison ein starkes Torwart-Quartett beisammen, das von Hendrik Manke mit großem Engagement trainiert wird und den höchsten Ansprüchen in der Oberliga gerecht wird“, blickt Jan-Henrik Schmidt optimistisch nach vorn.