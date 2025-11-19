SV Eichede ordnet Trainerteam neu – Steinfeldt übernimmt U23

Der SV Eichede hat kurzfristig auf die angespannte Lage in der Landesliga Holstein reagiert und personelle Veränderungen im Trainerteam vorgenommen. Die U23, die seit vier Spielen sieglos ist und aktuell einen Abstiegsplatz belegt, soll kurzfristig neue Impulse erhalten.

Marc Fischer, bislang Cheftrainer der U23, rückt mit sofortiger Wirkung als Co-Trainer zur Oberliga-Mannschaft auf. Im Gegenzug übernimmt Sascha Steinfeldt, bisher Co-Trainer des Oberliga-Teams, interimsweise die Verantwortung für die U23 bis zur Winterpause.

Sportleiter Jan-Henrik Schmidt betonte die gemeinsame lösungsorientierte Haltung: „Wir mussten auf die aktuelle Tabellensituation reagieren, um der U23 kurzfristig neue Impulse zu geben. Gleichzeitig sind wir sehr dankbar, dass beide Trainer so flexibel und engagiert mitziehen.“