 2026-07-17T11:53:53.177Z

Testspiel

SV Eichede II überzeugt mit Auswärtssieg im Testspiel

Der Verbandsligist setzt sich bei der SG Elmenhorst/Tremsbüttel mit 5:2 durch und zeigt sich offensiv in guter Form.

von Isaija Zecevic · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser
Eichede II konnte gegen SG Sarau / Bosau (VL Ost) klar gewinnen - und ist bereit für den Ligastart.
Eichede II konnte gegen SG Sarau / Bosau (VL Ost) klar gewinnen - und ist bereit für den Ligastart. – Foto: Stöter (Archivbild)

Verlinkte Inhalte

Testspiele
VL Ost Schl.-Holstein
VL Süd Schl.-Holstein
SV Eichede II
SG Sarau

Die SV Eichede II hat ihr Testspiel bei der SG Elmenhorst/Tremsbüttel mit 5:2 gewonnen. Der Verbandsligist legte dabei vor allem in der ersten Halbzeit den Grundstein für den verdienten Erfolg.

Heute, 15:00 Uhr
SG Sarau / Bosau
SG Sarau / BosauSG Sarau
SV Eichede
SV EichedeSV Eichede II
2
5
Abpfiff

Bereits in der 20. Minute brachte Velson Fazlija die Gäste in Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Daiki Sakai auf 2:0, ehe derselbe Spieler in der 35. Minute per Strafstoß seinen Doppelpack schnürte. Kurz vor der Pause stellte Mike Henkel auf 4:0.

Nach dem Seitenwechsel verkürzte Maximilian Möhr zunächst auf 1:4, doch erneut war es Velson Fazlija, der mit einem verwandelten Strafstoß den alten Vier-Tore-Abstand wiederherstellte. Den Schlusspunkt setzte Paul Kath, der in der 89. Minute zum 2:5-Endstand traf.

Für die SV Eichede II war der Test ein weiterer gelungener Schritt in der Vorbereitung. Vor allem offensiv präsentierte sich der Verbandsligist effizient und nutzte seine Chancen konsequent.