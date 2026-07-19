SV Eichede II überzeugt mit Auswärtssieg im Testspiel

Eichede II konnte gegen SG Sarau / Bosau (VL Ost) klar gewinnen - und ist bereit für den Ligastart. – Foto: Stöter (Archivbild)

Die SV Eichede II hat ihr Testspiel bei der SG Elmenhorst/Tremsbüttel mit 5:2 gewonnen. Der Verbandsligist legte dabei vor allem in der ersten Halbzeit den Grundstein für den verdienten Erfolg.

Bereits in der 20. Minute brachte Velson Fazlija die Gäste in Führung. Nur fünf Minuten später erhöhte Daiki Sakai auf 2:0, ehe derselbe Spieler in der 35. Minute per Strafstoß seinen Doppelpack schnürte. Kurz vor der Pause stellte Mike Henkel auf 4:0.

Nach dem Seitenwechsel verkürzte Maximilian Möhr zunächst auf 1:4, doch erneut war es Velson Fazlija, der mit einem verwandelten Strafstoß den alten Vier-Tore-Abstand wiederherstellte. Den Schlusspunkt setzte Paul Kath, der in der 89. Minute zum 2:5-Endstand traf.