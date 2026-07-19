 2026-07-17T11:53:53.177Z

Testspiel

SV Eichede II testet heute bei der SG Sarau

Der Verbandsligist reist zum nächsten Härtetest in der Sommervorbereitung.

von Isaija Zecevic · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Die SG Sarau / Bosau empfängt den SV Eichede II.
Die SG Sarau / Bosau empfängt den SV Eichede II. – Foto: Ismail Yesilyurt

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SV Eichede II
SG Sarau

Für den SV Eichede II steht am heutigen Sonntag das nächste Testspiel der Sommervorbereitung auf dem Programm. Um 15 Uhr gastiert die Mannschaft bei der SG Sarau, die in der Verbandsliga Ost Schleswig-Holstein an den Start geht.

Nach den ersten Wochen der Vorbereitung bietet die Begegnung eine weitere Gelegenheit, Abläufe zu verfeinern und den aktuellen Leistungsstand zu überprüfen. Gegen den Verbandsligisten aus der Ost-Staffel wartet auf die Zweitvertretung des SV Eichede eine interessante Aufgabe.

Im Fokus dürften erneut verschiedene personelle Konstellationen sowie das Zusammenspiel innerhalb der Mannschaft stehen. Das Trainerteam kann die Partie nutzen, um weitere Erkenntnisse mit Blick auf den bevorstehenden Saisonstart in der Verbandsliga Süd zu gewinnen.