SV Eichede II testet heute bei der SG Sarau

Die SG Sarau / Bosau empfängt den SV Eichede II. – Foto: Ismail Yesilyurt

Für den SV Eichede II steht am heutigen Sonntag das nächste Testspiel der Sommervorbereitung auf dem Programm. Um 15 Uhr gastiert die Mannschaft bei der SG Sarau, die in der Verbandsliga Ost Schleswig-Holstein an den Start geht.

Nach den ersten Wochen der Vorbereitung bietet die Begegnung eine weitere Gelegenheit, Abläufe zu verfeinern und den aktuellen Leistungsstand zu überprüfen. Gegen den Verbandsligisten aus der Ost-Staffel wartet auf die Zweitvertretung des SV Eichede eine interessante Aufgabe.