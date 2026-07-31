SV Eichede II startet gegen SIG Elmenhorst in die neue VL-Süd Saison Am 1. Spieltag der Verbandsliga Süd Schleswig-Holstein empfängt der SV Eichede II die SIG Elmenhorst. Beide Teams wollen mit einem erfolgreichen Auftakt direkt ein erstes Ausrufezeichen setzen von Isaija Zecevic · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

Der SV Eichede II und SIG Elmenhorst treffen am 1. Spieltag der Verbandsliga Süd Schleswig-Holstein aufeinander. (Archivfoto) – Foto: Reiner Stöter

Die neue Spielzeit der Verbandsliga Süd Schleswig-Holstein beginnt für den SV Eichede II direkt mit einem Heimspiel. Zum Auftakt empfängt die Mannschaft von Trainer Jan-Christian Hack die SIG Elmenhorst heute um 19:45 Uhr

Nach dem Abstieg aus der Landesliga möchte die zweite Mannschaft des SV Eichede in der neuen Liga schnell Fuß fassen. Der Verein setzt traditionell auf eine gute Nachwuchsarbeit und möchte mit seinem jungen Team eine erfolgreiche Saison spielen. Mit SIG Elmenhorst wartet jedoch direkt ein Gegner, der in der vergangenen Saison seine Qualitäten unter Beweis gestellt hat. Die Mannschaft von Trainer Bernd Reinke überzeugte zuletzt mit einer geschlossenen Teamleistung und möchte auch in der neuen Spielzeit wieder eine wichtige Rolle in der Verbandsliga Süd einnehmen.

Beide Mannschaften kennen sich bereits aus einem Testspiel in der letzten Saison. Zum Saisonstart geht es für beide Teams aber vor allem darum, ein erstes Erfolgserlebnis zu feiern und mit einem positiven Gefühl in die kommenden Aufgaben zu gehen. Die Partie zwischen SV Eichede II und SIG Elmenhorst eröffnet für beide Mannschaften die Jagd nach den ersten Punkten der neuen Saison. Anstoß der Partie ist um 19:45 Uhr. Wer das Spiel live vom Sportplatz begleiten möchte, kann den Liveticker übernehmen. Dazu einfach das Spiel aufrufen und anschließend auf „LIVETICKER ÜBERNEHMEN“ klicken. So erhalten alle Fußballfans aktuelle Informationen direkt vom Geschehen vor Ort. Gedankt wird euch unter anderem mit 10 Punkten, die ihr im FuPa-Prämienshop einlösen könnt.