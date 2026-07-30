SV Eichede II gibt Iven Pascal Kirschnick ab

Iven Pascal Kirschnick wechselt vom SV Eichede II zu Dassendorf II. – Foto: André Nückel

Beim SV Eichede II gibt es einen weiteren Abgang. Iven Pascal Kirschnick verlässt die zweite Mannschaft des Oberliga-Klubs und wechselt mit sofortiger Wirkung zu Dassendorf II.

Der Abwehrspieler war in der vergangenen Saison Teil des Kaders der Eicheder U23, kam allerdings nur zu einem Pflichtspieleinsatz in der Landesliga Holstein. Nun sucht Kirschnick bei seinem neuen Verein eine neue Herausforderung.