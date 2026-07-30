SV Eichede II gibt Iven Pascal Kirschnick ab

Beim SV Eichede II gibt es einen weiteren Abgang. Iven Pascal Kirschnick verlässt die zweite Mannschaft des Oberliga-Klubs und wechselt mit sofortiger Wirkung zu Dassendorf II.
Der Abwehrspieler war in der vergangenen Saison Teil des Kaders der Eicheder U23, kam allerdings nur zu einem Pflichtspieleinsatz in der Landesliga Holstein. Nun sucht Kirschnick bei seinem neuen Verein eine neue Herausforderung.
Dassendorf II tritt in der kommenden Saison in der Bezirksliga Hamburg West an. Dort möchte der Defensivspieler künftig seine nächsten Schritte machen und mehr Spielpraxis sammeln.
Der SV Eichede II startet derweil in der neuen Saison der Verbandsliga Süd Schleswig-Holstein und befindet sich weiterhin in der Kaderplanung für die kommende Spielzeit, die sie am morgigen Freitag eröffnen.
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