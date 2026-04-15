SV Eichede holt Flügelstürmer und Innenverteidiger aus Hamburg In der Oberliga Hamburg haben Ali Kurt vom SC Vorwärts/Wacker Billstedt und Luca Winterfeld vom SV Curslack-Neuengamme Eindruck hinterlassen. Sie wechseln gemeinsam zum SV Eichede in die Oberliga Schleswig-Holstein. von red · Heute, 07:45 Uhr · 0 Leser

Eichede mit zwei Transfers. – Foto: red/KI

Der SV Eichede gehört seit vielen Jahren zu den Top-Teams der Oberliga Schleswig-Holstein und ist daher auch immer eine spannende Adresse für Spieler aus Hamburg. Deshalb wundert es nur wenig, dass zwei Akteure aus der Oberliga Hamburg den Sprung zum SVE wagen: Ali Kurt vom SC Vorwärts/Wacker Billstedt und Luca Winterfeld vom SV Curslack-Neuengamme wechseln im Sommer Verband und Liga.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp Ali Kurt kehrt zum SV Eichede zurück Für Kurt ist es eine Rückkehr zu seinem Jugendverein, denn der 21-jährige Innenverteidiger hat bereits in der B-Jugend für Eichede gespielt. Beim Pokalfinalisten kam Kurt zwar zuletzt häufiger zum Einsatz, war aber auch häufig in den Bezirksliga-Teams von Vorwärts/Wacker im Einsatz. „Ich freue mich sehr, zurück beim SV Eichede zu sein. Meine Eindrücke aus dem Probetraining waren super und ich habe große Lust, mich dieser Herausforderung zu stellen", teilt er bei seiner Vorstellung mit. Jan-Herik Schmidt, Sportlicher Leiter, ergänzt: „Es hat uns sehr beeindruckt, wie stark Ali sich im Probetraining präsentiert hat. Wir sehen sehr viel Potenzial in ihm und sind uns sicher, dass er ein echter Gewinn für unser Team sein wird.“

>>> Das ist Ali Kurt Neue Perspektive für Winterfeld Beim SV Nettelnburg/Allermöhe hat sich Winterfeld für höhere Aufgaben empfohlen und wechselte 2021 zum SV Curslack-Neuengamme. Es folgten Jahre in der Oberliga mit einem Ab- und einem Aufstieg in das Oberhaus des Hamburger Amateurfußballs. Der Flügelstürmer, der vor allem links, aber auch als Spielmacher auflaufen kann, war für das Oberliga-Schlusslicht in den vergangenen Jahren ein Schlüsselspieler und überzeugte auch mit seinen Toren (31 Treffer in rund 100 Spielen). Doch warum wechselt er nach den Jahren? Der 23-Jährige verrät bei seiner Präsentation: „Eichede ist ein cooler, ambitionierter Verein, bei dem sich junge Spieler super entwickeln können. Ich freue mich sehr auf diese Herausforderung. Gleichzeitig danke ich dem SV Curslack-Neuengamme für die gemeinsamen Jahre. Ich wünsche dem Verein und allen Menschen, die ich dort kennengelernt habe, nur das Beste!“