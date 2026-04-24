SV Eichede holt Ex-Profi Dren Feka zurück in die Heimat

Dren Feka mit Eichedes Sportlichen Leiter Jan-Henrik Schmidt. – Foto: SV Eichede

Der SV Eichede setzt ein dickes Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt: Wie der Verein am Freitag bekannt gab, wird Dren Feka ab der kommenden Spielzeit 2026/27 das Trikot der Rot-Weißen tragen. Mit dem 28-jährigen Mittelfeldregisseur kehrt nicht nur ein gebürtiger Oldesloer in den Kreis Stormarn zurück, sondern auch ein Spieler, dessen Vita von der Bundesliga bis hin zur internationalen Bühne reicht.

Der vierte Neuzugang der „Bravehearts“ soll im zentralen Mittelfeld die Fäden ziehen und übernimmt symbolträchtig die Rückennummer zehn. Für Feka schließt sich damit ein Kreis, der einst beim TSV Bargteheide begann.

Fekas fußballerische Ausbildung ist hochkarätig: Mit zwölf Jahren wechselte er zum Hamburger SV, wo er mit 18 Jahren seinen ersten Profivertrag unterschrieb. Sein Weg führte ihn in der Folge über namhafte Stationen wie den Schweizer Erstligisten FC Luzern bis hin zum kosovarischen Top-Club KF Dukagjini. Dort sammelte er 2023 sogar Erfahrungen im europäischen Wettbewerb und bestritt vier Partien in der Qualifikation zur UEFA Conference League.

International war Feka ein Grenzgänger, der für die Junioren-Nationalteams von Deutschland, Albanien und dem Kosovo auflief. 2018 krönte er seine Laufbahn mit einer Nominierung für die A-Nationalmannschaft des Kosovo. Zuletzt stand er beim Regionalligisten Teutonia Ottensen unter Vertrag und bringt die Erfahrung aus 92 Regionalliga-Einsätzen sowie einem Spiel im DFB-Pokal mit an die Ernst-Wagener-Allee.

„Viel besser geht es kaum“

Die Verantwortlichen in Eichede machen aus ihrer Begeisterung keinen Hehl. Der Sportliche Leiter Jan-Henrik Schmidt sieht in Feka den idealen Baustein für die kommende Saison: „Dren ist einer der bekanntesten Fußballer Stormarns. Ein ehemaliger Profi, der viel wertvolle Erfahrung mitbringt und sich hier zu Hause fühlt – viel besser geht es kaum. Wir freuen uns riesig auf ihn!“

Auch für den Spieler selbst ist der Wechsel mehr als nur eine rein sportliche Entscheidung. Es ist eine Herzensangelegenheit. „Es ist etwas Besonderes für mich, in meine Heimat zurückzukehren. Ich kenne Eichede schon, seit ich ein Kind war. Dieser Verein hat einfach Tradition!“, so der Rückkehrer über seine Motivation.

Für die kommende Spielzeit hat sich der Routinier klare Ziele gesetzt: Er wolle vor allem den Spaß am Spiel wiederfinden und mit seiner Qualität dazu beitragen, eine erfolgreiche Saison für den SVE zu gestalten. Mit der Verpflichtung von Feka unterstreicht der SV Eichede eindrucksvoll seinen Anspruch, auch in der kommenden Oberliga-Saison eine tragende Rolle zu spielen.