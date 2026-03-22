SV Eichede blickt „stolz“ auf 2025: Drei neue Gesichter im Vorstand

Tim Henkel (v. l.), Malte Buchholz, Johannes Kramer. – Foto: SV Eichede

Der SV Eichede hat am Freitagabend seine Mitgliederversammlung für das Jahr 2025 ausgerichtet. In Person von Tim Henkel, Malte Buchholz und Johannes Kramer rücken drei langjährige Vereinsmitglieder neu in den Vorstand auf.

Als neuer Beisitzer rückt Malte Buchholz in den Vorstand. Der 42-Jährige war ein prägender Spieler zu Zeiten der größten Vereinserfolge. Dem SV Eichede blieb er im Anschluss in verschiedenen Funktionen erhalten – unter anderem als Co-Trainer und Sportlicher Leiter. Aktuell ist er im Trainerteam der U17 aktiv.

Tim Henkel wurde zum neuen Jugendwart gewählt, nachdem er das Amt in den vergangenen Monaten bereits interimsweise ausgeübt hatte. Der 29-Jährige ist dem SV Eichede seit vielen Jahren eng verbunden – zunächst als Nachwuchsspieler, später als Trainer. Mit der U17 gewann er im vergangenen Sommer den renommierten Gothia Cup in Schweden.

Das Trio folgt auf Marten Gereke, Michael Stoffers und Benjamin Krause, die ihre Ämter aus persönlichen Gründen niedergelegt haben, dem Verein jedoch weiterhin eng verbunden bleiben. Unverändert bleibt der geschäftsführende Vorstand: Der 1. Vorsitzende Olaf Gehrken sowie Kassenwartin Birgit Schumacher wurden in ihren Ämtern bestätigt. Die Amtszeit des stellvertretenden Vorsitzenden Jascha Reuter läuft noch bis Frühjahr 2027.

Zum neuen Schriftführer wurde Johannes Kramer gewählt. Der 26-Jährige ist seit 2019 Vereinsmitglied. Als Medienverantwortlicher leitet er seit mehreren Jahren die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Vereins.

„Tim Jonas Henkel, Malte Buchholz und Johannes Kramer sind langjährige Vereinsmitglieder, die sich in besonderer Art und Weise für den SV Eichede eingebracht haben. Gleichzeitig danken wir Marten Gereke, Michael Stoffers und Benjamin Krause für ihren Einsatz im Vorstand“, sagte Olaf Gehrken. Im Gemeinschaftshaus Eichede blickte der Vorstand auf ein intensives Jahr 2025 zurück, das einmal mehr von vielen besonderen Momenten geprägt war. Die erste Herrenmannschaft gehört weiterhin zu den besten Teams auf Landesebene, während die Nachwuchsarbeit über die Landesgrenzen hinaus erfolgreich ist. Der Handicap-Fußball genießt bundesweit große Anerkennung. Mit aktuell 589 Mitgliedern, davon 249 Jugendliche, erfreut sich der Verein weiterhin großen Zulaufs.

Mit einer Live-Schalte sendete der Vorstand beste Grüße nach Duisburg, wo die U17 an diesem Wochenende erstmals an der Deutschen Meisterschaft im Futsal teilnimmt. Die Spiele der U17 werden auf sporteurope.tv gestreamt. Zum Auftakt trifft das Team von Trainer Siniša Gaćanović am Samstag um 14 Uhr auf den SV Heimstetten, ehe es um 16.15 Uhr gegen den SC Staaken geht.

Auf der Versammlung ehrte der Vorstand auch diesmal zahlreiche Mitglieder für ihre langjährige Vereinszugehörigkeit. Für 25 Jahre Mitgliedschaft wurde Wolfgang Barg geehrt, für 40 Jahre erhielt Niels Gehrken eine Auszeichnung. Olaf Strampfer, Thorsten Henk und Jens Korbanneck wurden für 50 Jahre beim SV Eichede gewürdigt.

Abschließend erhielt Karl-Heinz Kohlfeldt die Urkunde für 60 Jahre im Verein. Der legendäre Torwart des SV Eichede wird immer mit dem Landespokalspiel gegen den VfB Lübeck im Jahr 1987 verbunden sein. Damals hatte er einen Elfmeter in der regulären Spielzeit und zwei weitere im Elfmeterschießen pariert. Den finalen Elfmeter verwandelte er anschließend selbst zum 5:4-Endstand.

„Wenn wir darauf schauen, welche erfolgreichen Ergebnisse in der gesamten Breite des Vereins erzielt worden sind, können wir stolz auf das Jahr 2025 blicken. Die Grundlage dieser Resultate ist die umfangreiche und intensive Arbeit unserer Mitglieder. Dafür danken wir ganz herzlich!“, sagte Gehrken. Die Mitgliederversammlung klang im Anschluss in geselliger Runde im Vereinsheim aus.