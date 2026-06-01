SV Eiche 05 Weisen trumpft mit 6:2 auf, SpG Schwedt/Criewen siegt 7:0

In der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin und in der Uckermarkliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
FC Blau-Weiß Wusterhausen 1919 – Zernitzer SV 1951 0:4
Der Zernitzer SV feierte vor 168 Zuschauern einen deutlichen Auswärtssieg. Die Gäste gingen in der 23. Minute durch ein Eigentor von Steffan Thiel mit 1:0 in Führung. Noch vor der Pause erhöhte Jan Heidrich in der 31. Minute auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel sorgte Jacob Rossa zunächst in der 69. Minute für das 3:0, ehe er in der 80. Minute mit seinem zweiten Treffer den 4:0-Endstand herstellte.
MSV 1919 Neuruppin II – SV Eiche 05 Weisen 2:6
Die Gastgeber erwischten einen perfekten Start und gingen durch Ahmed Jama Ibrahim in der 9. Minute mit 1:0 in Führung. Bereits drei Minuten später erhöhte Abdul Rahman Azzam auf 2:0. Der SV Eiche 05 Weisen kämpfte sich jedoch zurück. Tom Stolz verkürzte in der 29. Minute per Foulelfmeter auf 1:2. Nach der Pause glich Luis Hartwig in der 53. Minute zum 2:2 aus. Thorben Dierks brachte die Gäste in der 62. Minute erstmals in Führung. Nur drei Minuten später traf erneut Tom Stolz zum 4:2. In der Schlussphase bauten Morris Hecht in der 82. Minute und Tyler Brauer in der 87. Minute den Vorsprung weiter aus und sorgten für den deutlichen 6:2-Erfolg.
SV Prignitz-Maulbeerwalde – FSV Veritas Wittenberge/Breese II 3:1
Die Gastgeber stellten früh die Weichen auf Sieg. Johannes Link erzielte in der 29. Minute das 1:0 und legte in der 43. Minute das 2:0 nach. Direkt nach Wiederbeginn erhöhte Sebastian Angermann in der 47. Minute auf 3:0. Der Anschlusstreffer von Philip Awe in der 72. Minute kam für die Gäste zu spät.
BSV Schwarz-Weiß Zaatzke 1949 – SV Eintracht Alt Ruppin II 2:1
Martin Zerbian brachte die Gastgeber in der 18. Minute mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel gelang Thomas Nowitzki in der 63. Minute der Ausgleich für die Gäste. Die Entscheidung fiel schließlich in der 76. Minute, als Cassian Vietz den Treffer zum 2:1-Endstand erzielte.
TSV Wustrau – SG Stahl Wittstock 2:0/Wertung
Das Spiel wurde für den TSV Wustrau gewertet, weil die SG Stahl Wittstock nicht antrat.
Meyenburger SV Wacker 1922 – SV Blumenthal-Grabow 1:2
Die Gastgeber gingen in der 73. Minute durch einen von Alex Stengler verwandelten Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. Die Antwort der Gäste folgte jedoch schnell. Erik Berndt erzielte in der 75. Minute den Ausgleich. In der 84. Minute gelang Ron Passow schließlich der Treffer zum 2:1-Auswärtssieg für den SV Blumenthal-Grabow.
SV 90 Fehrbellin – SV Union Neuruppin 1990 1:3
Die Gäste erwischten einen Traumstart. Elias Lier traf bereits in der 1. Minute zum 1:0. Bastian Grimmoni glich in der 29. Minute für Fehrbellin aus. Noch vor dem Seitenwechsel brachte Markus Filarski den SV Union Neuruppin in der 42. Minute erneut in Führung. Die Vorentscheidung fiel in der 55. Minute, als Peter Schaden zum 3:1-Endstand traf.
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SpG Schwedt/Criewen II – SpG Vierraden/Gartz 7:0
Vor 66 Zuschauern feierte die SpG Schwedt/Criewen II einen Kantersieg. Markus Heise eröffnete den Torreigen bereits in der 9. Minute mit dem 1:0. Nur drei Minuten später erhöhte Martin Oertel auf 2:0. Martin Rakoczy stellte in der 19. Minute auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel traf erneut Martin Oertel in der 48. Minute zum 4:0. Matthias Liermann erhöhte in der 63. Minute auf 5:0, ehe Jason-Leon Würfel in der 68. Minute das 6:0 erzielte. Den Schlusspunkt setzte wiederum Jason-Leon Würfel mit seinem zweiten Treffer in der 88. Minute zum 7:0-Endstand. Für die Gäste verschlechterte sich die Situation zusätzlich durch die Rote Karte gegen Kevin Oppelt in der 62. Minute.
SpG Parmen/Fürstenwerder – SV 90 Pinnow 0:3
Der SV 90 Pinnow setzte sich auswärts souverän durch. Rick Neszler brachte die Gäste in der 17. Minute mit 1:0 in Führung. Nach der Pause baute Pascal Küster den Vorsprung in der 52. Minute auf 2:0 aus. Die endgültige Entscheidung fiel in der 82. Minute, als Kristof Konitzer zum 3:0-Endstand traf. Vor 50 Zuschauern ließ Pinnow nichts mehr anbrennen.
FSV Rot-Weiß Prenzlau II – LSV Zichow 6:0
Vor 33 Zuschauern dominierte der FSV Rot-Weiß Prenzlau II die Partie von Beginn an. Eric Max Ziese erzielte in der 24. Minute das 1:0. Innerhalb von nur sechs Minuten erhöhten Wael Hammoud in der 28. Minute und Ole Czeslick in der 30. Minute auf 3:0. Nach der Pause sorgte Paul Müller in der 57. Minute für das 4:0. Marvin Kuchinke traf in der 73. Minute zum 5:0, bevor Denny Zabel in der 83. Minute den deutlichen 6:0-Endstand herstellte.
SpG Storkow/Vietmannsdorf – FC Husaria Schwedt 2:2
Lange sah die SpG Storkow/Vietmannsdorf wie der Sieger aus. Oliver Lubahn brachte die Gastgeber in der 34. Minute mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Jakob Ratz in der 51. Minute auf 2:0. Erst in der Schlussphase gelang den Gästen die Aufholjagd. Durch ein Eigentor von Niklas Rodat in der 88. Minute verkürzte der FC Husaria Schwedt auf 1:2. In der Nachspielzeit verwandelte Kamil Damian Kalitowski in der 90.+2 Minute einen Foulelfmeter zum umjubelten 2:2-Ausgleich.
Heinersdorfer SV 1973 – SV Eintracht Göritz 1:4
Der SV Eintracht Göritz legte früh den Grundstein für den Auswärtssieg. Joel Mikolaizyk traf bereits in der 7. Minute zum 1:0. Chris Schmeling erhöhte in der 17. Minute auf 2:0 und legte nur sechs Minuten später in der 23. Minute das 3:0 nach. Jonas-Ernst Kühn sorgte in der 36. Minute bereits für die Vorentscheidung. Den Ehrentreffer für den Heinersdorfer SV 1973 erzielte Chris Schönherr in der 56. Minute zum 1:4-Endstand.
SC Victoria 1914 Templin II – SV 1926 Lübbenow 2:1
Die Gäste gingen unmittelbar nach Wiederbeginn durch ein Eigentor von Philipp Daun in der 46. Minute mit 1:0 in Führung. Die Gastgeber gaben sich jedoch nicht geschlagen. Lukas Hagenbach erzielte in der 74. Minute den Ausgleich zum 1:1. Als vieles bereits auf ein Unentschieden hindeutete, schlug Lukas Hagenbach erneut zu und traf in der 90. Minute zum 2:1-Sieg für den SC Victoria 1914 Templin II.
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