SV Eiche 05 Weisen bejubelt 7:2, Victoria Templin II mit Schützenfest

In der Kreisoberliga Prignitz/Ruppin und in der Uckermarkliga war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service.
Vor 226 Zuschauern entwickelte sich ein Geduldsspiel. In einer intensiv geführten Partie neutralisierten sich die beiden Reserve-Teams über weite Strecken. Lange Zeit sah es nach einer torlosen Punkteteilung aus, doch in der Schlussphase schlug die Stunde von Ampofu Nana. In der 76. Minute erzielte er den viel umjubelten Treffer zum 1:0. Alt Ruppin warf in den letzten Minuten noch einmal alles nach vorne, konnte die kompakte MSV-Defensive jedoch nicht mehr knacken.
194 Zuschauer bekamen in Wustrau keine Tore zu sehen. In einer Partie, die vor allem von taktischer Disziplin und Zweikämpfen im Mittelfeld geprägt war, suchten beide Mannschaften vergeblich nach der entscheidenden Lücke. Weder die Hausherren noch der Zernitzer SV konnten ihre Gelegenheiten in Zählbares ummünzen, sodass es am Ende bei einer Nullnummer blieb.
In Zaatzke erlebten die 99 Zuschauer das wohl dramatischste Spiel des Tages. Bis tief in die zweite Halbzeit sah der BSV wie der sichere Sieger aus: Pepe Trettin (22.) sorgte für die Pausenführung, und als Ansumana Ceesay in der 79. Minute auf 2:0 erhöhte, schien die Messe gelesen. Doch was dann folgte, war der „Wahnsinn von Wusterhausen“. Innerhalb von nur acht Minuten drehten die Gäste die Partie komplett: Christian Stenzel leitete in der 82. Minute die Aufholjagd ein, Eric Stiefel (88.) glich aus, und in der 90. Minute krönte erneut Christian Stenzel die furiose Schlussphase mit dem 2:3-Siegtreffer.
Eine einseitige Machtdemonstration bekamen die 140 Zuschauer in Maulbeerwalde zu sehen. Die Hausherren ließen der SG Stahl Wittstock über die gesamte Spielzeit keine Chance. Bereits zur Halbzeit war die Richtung nach Toren von Nick Gehlsdorf (13.) und Jonas Klein (23.) vorgegeben. Im zweiten Durchgang schraubten Jonas Spitzer (72.), Jannes Langerwisch (82.) und Nico Günther (87.) das Ergebnis auf den deutlichen 5:0-Endstand hoch. Wittstock fand an diesem Tag kein Mittel gegen die offensive Wucht der Hausherren.
In Blumenthal präsentierte sich der SV Union Neuruppin vor 75 Zuschauern als die abgeklärtere Mannschaft. Die Gäste erwischten einen Start nach Maß: Julian Schmidt brachte Union bereits in der 5. Minute in Front. Die Hausherren bemühten sich um den Ausgleich, doch ein unglückliches Eigentor von Valeri Marasov (28.) sorgte noch vor der halben Stunde für eine komfortable Zwei-Tore-Führung der Gäste. In der Folge verwaltete Neuruppin den Vorsprung geschickt und ließ defensiv kaum etwas anbrennen.
Ein wahres Schützenfest erlebten die 90 Zuschauer in Meyenburg. Die Gäste aus Weisen präsentierten sich in Torlaune und überrollten die Hausherren bereits in der ersten Halbzeit. Hans Lüdke (18.), Tom Stolz (38.), Levin Lars Michael (45., Elfmeter) und Philip Baatz (45.+3) sorgten für eine deklassierende 0:4-Pausenführung. Direkt nach dem Wechsel erhöhte erneut Lüdke (49.) auf 0:5. Meyenburg betrieb durch Alex Stengler (56., Elfmeter) und John Ungnade (81.) zwar Ergebniskosmetik, doch Hannes Haering (63.) und wieder Tom Stolz (78.) machten den Kantersieg für Weisen perfekt.
In Fehrbellin sahen die 150 Zuschauer eine abwechslungsreiche Begegnung auf Augenhöhe. Gordon Lahno brachte die Gäste aus Wittenberge in der 18. Minute in Führung, doch Bastian Grimmoni antwortete prompt (25.) mit dem Ausgleich. Praktisch mit dem Pausenpfiff drehte Joel-Maurcie Salzmann (45.+2) das Spiel zugunsten der Fehrbelliner. Die Veritas-Reserve gab sich jedoch nicht geschlagen und kam im zweiten Durchgang durch Marten Reichelt (65.) zum 2:2-Ausgleich, was letztlich auch den Endstand markierte.
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Vor 100 Zuschauern lieferte die Spielgemeinschaft Vierraden/Gartz eine abgeklärte Vorstellung ab. Lange Zeit hielt der Heinersdorfer SV das Unentschieden, doch ein Doppelschlag kurz vor der Pause veränderte alles. In der 44. Minute brachte Alex Lis die Gäste per Foulelfmeter in Führung, und nur sechzig Sekunden später erhöhte Maciej Piotr Czyzewski (45.) auf 0:2. Im zweiten Durchgang kontrollierten die Gäste das Geschehen und schraubten das Ergebnis durch Tomasz Adam Miksa (58.) und erneut Maciej Piotr Czyzewski (90.) zum deutlichen 0:4-Endstand hoch.
In Storkow sahen die 53 Zuschauer eine spielbestimmende Heimmannschaft. Oliver Bähn eröffnete in der 33. Minute den Torreigen. Kurz nach dem Seitenwechsel legte Chris Rohne (48.) nach und stellte die Weichen auf Sieg. Zwar kam die Schwedter Reserve durch Karsten Wendorf (64.) noch einmal heran, doch in der Schlussphase machte Storkow alles klar. Jakob Ratz (88.) und Niklas Rodat in der Nachspielzeit (90.+3) sorgten für den 4:1-Heimsieg.
Der SV Lübbenow präsentierte sich vor 60 Zuschauern hocheffizient. Bereits in der 17. Minute erzielte Fin Liewert die Führung für die Hausherren. Danach blieb die Partie lange Zeit offen, da Parmen/Fürstenwerder leidenschaftlich verteidigte. Die Entscheidung fiel schließlich durch einen kuriosen Doppelschlag innerhalb von nur sechzig Sekunden: John Kloke wurde zum Matchwinner, als er in der 72. und 73. Minute zweimal eiskalt zuschlug und den 3:0-Endstand herstellte.
Eine klare Angelegenheit war das Duell in Pinnow. Vor 50 Zuschauern ließen die Hausherren den Gästen vom FC Husaria keine Chance. Kevin Wilke brachte den SV 90 früh in Front (12.). Praktisch mit dem Pausenpfiff erhöhte Kristof Konitzer (45.) auf 2:0. Auch nach dem Wechsel blieb Pinnow am Drücker: Erneut Kevin Wilke (53.) und schließlich Tobias Schmock (57.) sorgten für klare Verhältnisse und den souveränen 4:0-Erfolg.
In Göritz entwickelte sich die spannendste Partie des Tages. Sebastian Czaplicki brachte die Eintracht in der 12. Minute in Führung, doch die Prenzlauer Reserve glich durch Jeromè Schulz (28.) aus. Noch vor der Pause stellte Eric Klünder (36.) die Führung für Göritz wieder her. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel erhöhte Noah Joel Busch (48.) auf 3:1. Prenzlau gab sich nicht auf und drängte in der Schlussphase auf den Anschluss, der erneut Jeromè Schulz in der Nachspielzeit (90.+3) gelang – für eine Aufholjagd war es zu diesem Zeitpunkt jedoch zu spät.
Die Templiner Reserve feierte vor 55 Zuschauern ein Schützenfest, das vor allem von zwei Akteuren geprägt wurde. Jules Lennart Kurzweg eröffnete in der 22. Minute, bevor Lukas Hagenbach (40.) auf 2:0 erhöhte. Noch vor der Pause legte Kurzweg (45.+1) mit seinem zweiten Treffer nach. In der zweiten Halbzeit schraubte Lukas Hagenbach das Ergebnis mit zwei weiteren Toren (55., 62.) in die Höhe und machte damit seinen Hattrick perfekt. Den Ehrentreffer für Zichow erzielte Tommy Drechsel in der 61. Minute.
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