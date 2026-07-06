SV Eckmannshausen veranstaltet 4. Jugendwochenende

Ein Wochenende voller Fußball, Gemeinschaft und strahlender Kinderaugen liegt hinter dem SV Eckmannshausen. Bereits zum vierten Mal veranstaltete der Verein sein Jugendwochenende in der Waldhang-Arena und durfte sich über eine rundum gelungene Veranstaltung freuen.

Nach einem ereignisreichen ersten Camptag ging das Wochenende am Samstagabend in ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm über. Bei bestem Sommerwetter sorgten Fußballdarts und eine weitere Hüpfburg für viel Unterhaltung. Zahlreiche Eltern, Geschwister, Großeltern, Freunde und viele weitere Fußballbegeisterte nutzten die Gelegenheit, gemeinsam einen geselligen Abend in der Waldhang-Arena zu verbringen. Die lockere Atmosphäre, gutes Essen und viele Gespräche machten den Abend zu einem Treffpunkt der gesamten Fußballfamilie.

Im Mittelpunkt stand an beiden Tagen ein großes Fußballcamp mit insgesamt 67 Kindern aus verschiedenen Vereinen der Region. Auf dem Platz wurde trainiert, gespielt und gelacht – der Spaß am Fußball stand dabei jederzeit im Vordergrund. Alle Teilnehmer erhielten zu Beginn des Wochenendes ein eigenes Trikot, eine Hose, einen Rucksack sowie eine Trinkflasche. Für die nötige Stärkung sorgte an beiden Tagen ein warmes Mittagessen, sodass die Kinder bestens versorgt waren und sich voll und ganz auf das Camp konzentrieren konnten.

Auch am Sonntag waren die jungen Fußballerinnen und Fußballer wieder mit großer Begeisterung dabei. Obwohl der erste Camptag bereits viele Stunden auf dem Platz bedeutet hatte, war von Müdigkeit kaum etwas zu spüren. Mit viel Einsatz und Freude absolvierten die Kinder auch den zweiten Trainingstag und sorgten erneut für beste Stimmung auf und neben dem Platz.

Den Abschluss des Wochenendes bildete am Sonntagnachmittag das erstmals ausgetragene Benefizspiel zwischen der Siegerlandauswahl und den Eckmannshäuser Allstars. Zahlreiche Zuschauer fanden den Weg in die Waldhang-Arena und sorgten für einen würdigen Rahmen. Der Erlös des Benefizspiels kommt dem Kinder- und Jugendhospiz Balthasar in Olpe zugute. Die Siegerlandauswahl beteiligte sich ebenfalls an der Spendensumme und unterstützte damit den guten Zweck. Gleichzeitig bedankt sich der SV Eckmannshausen herzlich bei der Mannschaft für ihre Bereitschaft, das Benefizspiel zu bestreiten und diese besondere Aktion zu unterstützen.

Ein Wochenende in dieser Größenordnung wäre ohne die Unterstützung zahlreicher ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer nicht möglich gewesen. Viele Eltern, Vereinsmitglieder, Trainer, Betreuer und weitere Unterstützer engagierten sich bereits in den Wochen der Vorbereitung sowie an den Veranstaltungstagen selbst mit großem Einsatz. Dieses Miteinander ist seit Jahren die Grundlage dafür, dass das Jugendwochenende in dieser Form stattfinden kann.

Tom Glodek, Jugendgeschäftsführer des SV Eckmannshausen, zog nach dem Wochenende ein durchweg positives Fazit:

“Wir sind sehr stolz darauf, dass wir unser Jugendwochenende bereits zum vierten Mal durchführen konnten. Besonders schön war zu sehen, wie viel Freude die Kinder an beiden Tagen hatten und wie viele Familien, Helfer und Besucher das Wochenende unterstützt haben. Dass wir mit dem Benefizspiel gleichzeitig noch etwas Gutes für das Kinder- und Jugendhospiz Balthasar tun konnten, macht die Veranstaltung für uns zu etwas ganz Besonderem. Ein herzliches Dankeschön gilt allen Helferinnen und Helfern, den Eltern, unseren Unterstützern sowie der Siegerlandauswahl, die mit ihrer Teilnahme maßgeblich zum Gelingen des Benefizspiels beigetragen hat. Wir hoffen sehr, dass wir im kommenden Jahr gemeinsam das fünfte Jugendwochenende des SV Eckmannshausen feiern dürfen.”

Mit vielen schönen Erinnerungen, einer starken Gemeinschaft und dem gemeinsamen Engagement aller Beteiligten geht ein sehr gelungenes viertes Jugendwochenende des SV Eckmannshausen zu Ende. Die Verantwortlichen blicken mit großer Dankbarkeit auf das Wochenende zurück und hoffen, im kommenden Jahr gemeinsam die fünfte Auflage feiern zu dürfen.