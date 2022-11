SV Ebnet findet in Alban Luma neuen Cheftrainer

Der SV Ebnet hat einen neuen Cheftrainer verpflichtet. Nach der Trennung von Christian Horn-Morawe zu Beginn der Woche stellt der Verein Alban Luma als seinen Nachfolger vor. Der 41-jährige war zuvor drei Jahre lang in der Nachbarschaft beim PTSV Jahn Freiburg als Trainer tätig und führte deren Zweitvertretung zweimal zur Meisterschaft in der Kreisliga B6.

„Wir sind sehr glücklich, die vakante Position des Cheftrainers so schnell neubesetzen zu können“, erklärt Ralf Morath, Abteilungsleiter Fußball des SVE. „Mit Alban Luma haben wir einen Trainer gewinnen können, der bereits Erfahrung in der Kreisliga B gesammelt und dort einige beachtliche Erfolge gefeiert hat“. Luma, der sich selbst als kommunikativen und entschlossenen Trainer vorstellte, soll der Mannschaft nach vielen erfolglosen Monaten neue Impulse vermitteln und sie zurück in die Erfolgsspur führen. Er selbst richte sein Team zwar gerne offensiv aus, möchte jedoch zunächst den Fokus auf eine konsequente Abwehrarbeit legen, um ein langfristiges, stabiles Fundament in Ebnet errichten zu können.

„Alban hat bereits seine erste Trainingseinheit geleitet und wird die Mannschaft auf die letzten beiden Spiele des Jahres vorbereiten. Er kann das Team also noch vor der Winterpause richtig kennenlernen und dann im neuen Jahr entschlossen in die Rückrundenvorbereitung starten“, so Morath weiter.

Der SV Ebnet freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Trainer und erhofft sich, mit Alban Luma den richtigen Mann auf der Trainerposition gefunden zu haben.