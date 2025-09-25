SV Ebersbach/Fils klettert nach 2:0 beim TSV Jesingen auf Rang drei

In einem Nachholspiel der Bezirksliga Neckar/Fils setzte sich heute der SV Ebersbach/Fils mit 2:0 beim TSV Jesingen durch.
Von Beginn an ging es mit hohem Tempo zur Sache. Bereits in der 1. Minute brachte Elias Victor den VfL Pfullingen II in Führung. Doch die Gäste ließen sich nicht beeindrucken: Daniel Schreier verwandelte in der 4. Minute einen Foulelfmeter sicher zum 1:1. Nach einer halben Stunde übernahm wieder die Heimelf das Kommando. Patrick Krause traf in der 37. Minute zum 2:1. Doch nach der Pause schlug der SV Pfrondorf eindrucksvoll zurück. Felix Walz drehte mit einem Doppelschlag in der 55. und 56. Minute die Partie und brachte die Gäste mit 3:2 nach vorne.
Die Begegnung nahm nun endgültig Fahrt auf. In der 71. Minute sorgte Dominik Kaschuba für den 3:3-Ausgleich. Nur wenige Minuten später drehte Elias Lachenmann das Spiel endgültig. Mit zwei Treffern in der 79. und 80. Minute stellte er auf 5:3 für Pfullingen und machte damit den umjubelten Heimsieg perfekt.
Das Spiel wurde erneut abgesetzt. Ein neuer Termin steht bislang noch nicht fest.
Von Beginn an versuchten die Hausherren, mutig nach vorne zu spielen, mussten aber gegen einen kompakten und effizienten Gegner anrennen. Die entscheidende Szene des ersten Durchgangs fiel kurz vor der Pause: Jozef Kqiraj traf in der 45. Minute zur Führung für die Gäste. Mit diesem Rückschlag ging Jesingen in die Kabine.
Nach dem Seitenwechsel blieb Ebersbach zielstrebig. In der 63. Minute war es Manuel Tamas, der mit dem Treffer zum 2:0 die Weichen endgültig auf Auswärtssieg stellte. Jesingen mühte sich, kam jedoch nicht mehr entscheidend ins Spiel zurück. Am Ende stand ein Erfolg für den SV Ebersbach/Fils, der damit den vierten Sieg im fünften Spiel feierte.
