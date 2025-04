SV Ebersbach/Fils II furios zum 7:4, drei Feldverweise bei SG Burgberg

Bezirk Neckar/Fils

Kreisliga A1:

TV Unterboihingen – TSV Baltmannsweiler 5:2

In der 42. Minute brachte Robin Schober-Slis den TV Unterboihingen mit 1:0 in Führung. Der Ausgleich für Baltmannsweiler fiel in der 54. Minute durch Timo Heck. In der 63. Minute stellte Markus Kronewitter per Foulelfmeter auf 2:1. Randy-Daniel Mrozik baute die Führung mit seinem Treffer in der 75. Minute auf 3:1 aus. Nach dem Anschlusstreffer von Timo Heber in der 82. Minute antwortete erneut Randy-Daniel Mrozik in der 85. Minute mit dem 4:2 – und legte in der Nachspielzeit (90.+3) seinen dritten Treffer zum 5:2-Endstand nach.

TSV Wernau – VfB Oberesslingen/Zell 3:1

Den Führungstreffer für Wernau erzielte Dennis Blattner in der 36. Minute. In der 54. Minute glich Okan Turp zum 1:1 aus. Spät im Spiel traf Maurice Bastasic in der 83. Minute zur erneuten Führung, ehe Philipp Skala in der 85. Minute mit dem 3:1 alles klar machte.

TSV Wolfschlugen – TSV Denkendorf 2:1

Der TSV Denkendorf ging in der 59. Minute durch Lulzim Zhegrova in Führung. Doch Fabian Schäfer glich in der 85. Minute für Wolfschlugen aus, bevor Markus Fickeisen in der 90. Minute den umjubelten Siegtreffer zum 2:1 erzielte.

TV Nellingen – TV Hochdorf 3:2

Bereits in der 9. Minute brachte Amer Valjevac Nellingen per Foulelfmeter mit 1:0 in Führung. In der 50. Minute erhöhte Amer Valjevac auf 2:0. Sebastian Kuhn verkürzte in der 62. Minute auf 2:1. In der 87. Minute traf Metin Turgut zum 3:1, ehe Haris Banu in der Nachspielzeit (90.+2) per Foulelfmeter den Schlusspunkt zum 3:2 setzte.

ASV Aichwald – SG Eintracht Sirnau 5:1

Bereits in der 4. Minute traf Elias von Kirchbach zur frühen Führung – und legte nur eine Minute später (5.) seinen zweiten Treffer nach. In der 10. Minute baute Xaver Raab die Führung auf 3:0 aus, ehe Simon von Benthen in der 25. Minute das 4:0 erzielte. Hannes Buchwald gelang in der 50. Minute das Ehrentor für Sirnau, ehe Jascha Rapp in der 80. Minute den 5:1-Endstand herstellte.

TB Ruit – TSV RSK Esslingen 1:3

Der TSV RSK Esslingen ging in der 22. Minute durch Finn Hammerle in Führung. Timon Kogios erhöhte in der 54. Minute auf 2:0. In der 77. Minute verkürzte Dirk Schimmele per Foulelfmeter auf 1:2, doch nur eine Minute später (78.) stellte Marcel Raposo den alten Abstand mit dem 3:1 wieder her.

VfB Reichenbach/Fils – TSV Wendlingen 1:1

Der TSV Wendlingen ging in der 29. Minute durch Jonas Weiß in Führung. In der 76. Minute erzielte Moritz Gutmann den Ausgleich für Reichenbach.

TSG Esslingen – FV Spfr Neuhausen II 5:2

Enes Coskun eröffnete in der 13. Minute den Torreigen für Esslingen. Iakovos Kaligiannidis glich in der 27. Minute zum 1:1 aus. Nur acht Minuten später traf Resul Tunc zur erneuten Führung (35.). Enes Coskun stellte mit seinem zweiten Treffer in der 45.+2 Minute auf 3:1. In der 78. Minute verkürzte Dimitrios Vidic auf 3:2 – doch Enes Coskun antwortete postwendend in der 79. Minute mit dem 4:2, ehe er nur drei Minuten später (82.) seinen vierten Treffer zum 5:2-Endstand markierte.

