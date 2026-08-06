SV Ebersbach - 1. FC Heiningen: Wer holt sich den Supercup?

– Foto: Hartmut Mader

Es steht ein Highlight an. Am morgigen Freitag, 7. August, trifft der Bezirksligameister 1. FC Heiningen im Taxi Ritter Supercup auf den Bezirkspokalsieger SV Ebersbach. Anpfiff der Partie ist um 19 Uhr im Haldenbergstadion in Uhingen.

Der 1. FC Heiningen sicherte sich mit einer herausragenden Spielzeit die Meisterschaft in der Bezirksliga Neckar/Fils und den damit verbundenen Aufstieg in die Landesliga. Bis zum letzten Spieltag entwickelte sich ein packender Zweikampf mit dem SV Ebersbach, der den FCH über die gesamte Saison hinweg forderte. Am Ende setzte sich Heiningen dank der größeren Konstanz und der mit Abstand stärksten Offensive der Liga durch und durfte die Meisterschaft feiern.

Mit dem Supercup feiert der Bezirk Neckar/Fils in diesem Jahr eine Premiere. Erstmals treffen der Meister der Bezirksliga und der Gewinner des Bezirkspokals in einem eigenen Endspiel aufeinander. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf dieses besondere Duell, in dem sich die beiden erfolgreichsten Mannschaften der vergangenen Saison auf Bezirksebene gegenüberstehen.

Der SV Ebersbach krönte seine ebenfalls starke Saison mit dem Gewinn des Bezirkspokals und sicherte sich damit das zweite Ticket für den Supercup. Dass beide Mannschaften erneut um einen Titel spielen, ist daher nur folgerichtig und verspricht ein Duell auf hohem Niveau.

Die Erinnerungen an die vergangenen Monate sind auf beiden Seiten noch präsent. In der Liga lieferten sich Heiningen und Ebersbach zwei intensive Spitzenspiele und bis zuletzt ein spannendes Rennen um die Meisterschaft. Erst vor kurzem kam es zudem in der ersten Runde des WFV-Pokals zum Wiedersehen. In einer hochklassigen und umkämpften Begegnung setzte sich der SV Ebersbach nach Verlängerung knapp durch. Der FCH zeigte dabei jedoch über weite Strecke eine ansprechende Leistung

Für die Mannschaft von FCH-Trainer Dominik Mader bietet der Supercup nun die Chance, direkt eine Reaktion auf das Pokalaus zu zeigen und sich für den großen Aufwand zu belohnen. Gleichzeitig dient die Partie als wichtiger Härtetest im Hinblick auf den bevorstehenden Landesliga-Start. Beide Teams werden alles daransetzen, den ersten Supercup der Bezirksgeschichte für sich zu entscheiden.

Die Zuschauer dürfen sich auf ein attraktives und intensives Fußballspiel freuen. Vieles spricht erneut für ein enges Duell zweier Mannschaften, die sich bestens kennen und deren Qualität sie bereits mehrfach unter Beweis gestellt haben.