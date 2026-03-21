SV Duissern verspielt Punkte im Aufstiegsrennen, Süd schlägt Buchholz

Der SV Duissern hat im Derby nur unentschieden gespielt. – Foto: Wolfgang Schwarz

Spieltag 21 in der Kreisliga A Duisburg: Zum Höhepunkt des Spieltags kommt es bereits am Samstagabend, wenn sich der DSC Preußen und der SV Duissern im Derby gegenüberstehen. Zuvor empfängt bereits Viktoria Buchholz II die SG Duisburg-Süd.

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So läuft Spieltag 21 in der Gruppe 1

Die Abstiegssorgen bei der zweiten Mannschaft von Viktoria Buchholz werden nicht kleiner. Am Samstag unterlag das Team der SG Duisburg-Süd mit 2:3. Gleich die Anfangsphase hatte es in sich. Gökhan Sag brachte die Süder noch in der ersten Spielminute in Führung, Mario Briegel gelang wenig später der Ausgleich (12.). Noch vor der Pause schlug Simon Seifer doppelt zu und stellte die Weichen für Süd auf Sieg (32./39.). Rund eine Stunde war gespielt, als Kaan Cöbek mit der Ampelkarte vom Platz musste, wodurch Buchholz eine halbe Stunde in Überzahl agieren konnte. Per Strafstoßtor konnte die Viktoria noch einmal verkürzen, doch der Ausgleich fiel nicht mehr.

Im Derby zwischen dem DSC Preußen und dem SV Duissern gab es keinen Sieger. Nach 90 Minuten trennten sich beide Mannschaften 2:2-Unentschieden. Duissern gab dabei gleich zweimal eine Führung aus der Hand. Finn Steiger (27.) und Kai-Stefan Neul (64.) trafen für den SVD. Simon Scherwinsky (44.) und Lukas Schalk (69.) glichen für Preußen jeweils aus. Damit hat Duissern im Aufstiegsrennen wichtige Punkte liegengelassen.