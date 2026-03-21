SV Duissern verspielt Punkte im Aufstiegsrennen, Süd schlägt Buchholz

Spieltag 21 in der Kreisliga A Duisburg: Zum Höhepunkt des Spieltags kommt es bereits am Samstagabend, wenn sich der DSC Preußen und der SV Duissern im Derby gegenüberstehen. Zuvor empfängt bereits Viktoria Buchholz II die SG Duisburg-Süd.
Die Abstiegssorgen bei der zweiten Mannschaft von Viktoria Buchholz werden nicht kleiner. Am Samstag unterlag das Team der SG Duisburg-Süd mit 2:3. Gleich die Anfangsphase hatte es in sich. Gökhan Sag brachte die Süder noch in der ersten Spielminute in Führung, Mario Briegel gelang wenig später der Ausgleich (12.). Noch vor der Pause schlug Simon Seifer doppelt zu und stellte die Weichen für Süd auf Sieg (32./39.). Rund eine Stunde war gespielt, als Kaan Cöbek mit der Ampelkarte vom Platz musste, wodurch Buchholz eine halbe Stunde in Überzahl agieren konnte. Per Strafstoßtor konnte die Viktoria noch einmal verkürzen, doch der Ausgleich fiel nicht mehr.
Im Derby zwischen dem DSC Preußen und dem SV Duissern gab es keinen Sieger. Nach 90 Minuten trennten sich beide Mannschaften 2:2-Unentschieden. Duissern gab dabei gleich zweimal eine Führung aus der Hand. Finn Steiger (27.) und Kai-Stefan Neul (64.) trafen für den SVD. Simon Scherwinsky (44.) und Lukas Schalk (69.) glichen für Preußen jeweils aus. Damit hat Duissern im Aufstiegsrennen wichtige Punkte liegengelassen.
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22. Spieltag
So., 29.03.26 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - DSC Preußen
So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Duissern - Viktoria Buchholz II
So., 29.03.26 15:00 Uhr TuS Mündelheim - FC Taxi Duisburg
So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - Mülheimer SV 07 II
So., 29.03.26 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - Fatihspor Mülheim
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - SV Heißen
So., 29.03.26 15:30 Uhr ETuS Bissingheim - Duisburger FV 08 II
So., 29.03.26 15:30 Uhr SC Croatia Mülheim - TuSpo Saarn 1908
23. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:30 Uhr TuS Mündelheim - Viktoria Buchholz II
Fr., 10.04.26 20:00 Uhr SV Duissern - TuSpo Saarn 1908
So., 12.04.26 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - Fatihspor Mülheim
So., 12.04.26 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - SV Heißen
So., 12.04.26 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - Duisburger FV 08 II
So., 12.04.26 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - DSC Preußen
So., 12.04.26 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - FC Taxi Duisburg
So., 12.04.26 15:30 Uhr SC Croatia Mülheim - ETuS Bissingheim
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22. Spieltag
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr TSV Bruckhausen - SV Heißen II
So., 29.03.26 13:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - SC Wacker Dinslaken
So., 29.03.26 15:30 Uhr FSV Duisburg - RW Selimiyespor Lohberg
So., 29.03.26 15:30 Uhr Eintracht Walsum - 1. FC Hagenshof
So., 29.03.26 15:30 Uhr MTV Union Hamborn - TV Jahn Hiesfeld
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Hamborn 1890 - Sportfreunde Walsum 09
So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 - FC Albania Duisburg
23. Spieltag
Fr., 10.04.26 19:30 Uhr TSV Bruckhausen - 1. FC Hagenshof
Sa., 11.04.26 18:00 Uhr SuS 09 Dinslaken II - FC Albania Duisburg
So., 12.04.26 15:15 Uhr DJK Vierlinden - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
So., 12.04.26 15:30 Uhr MTV Union Hamborn - RW Selimiyespor Lohberg
So., 12.04.26 15:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - TV Jahn Hiesfeld
So., 12.04.26 15:30 Uhr SV Hamborn 1890 - SV Heißen II
So., 12.04.26 15:30 Uhr Eintracht Walsum - SC Wacker Dinslaken
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