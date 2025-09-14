SV Duissern siegt im Derby, Knoten bei Bruckhausen geplatzt

________________

Das sind die nächsten Spieltage

6. Spieltag

Fr., 19.09.25 20:00 Uhr DSC Preußen - Duisburger SV 1900 II

So., 21.09.25 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II - ETuS Bissingheim

So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - TuS Mündelheim

So., 21.09.25 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - SG Duisburg-Süd 98/20

So., 21.09.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz II - SV Duissern

So., 21.09.25 15:30 Uhr SV Heißen - SV Rot-Weiss Mülheim

So., 21.09.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - TSV Heimaterde Mülheim

Di., 23.09.25 19:30 Uhr TuSpo Saarn 1908 - SC Croatia Mülheim



7. Spieltag

Fr., 26.09.25 19:30 Uhr TuS Mündelheim - DSC Preußen

Fr., 26.09.25 19:45 Uhr Mülheimer SV 07 II - SV Heißen

Fr., 26.09.25 20:00 Uhr SV Duissern - Fatihspor Mülheim

So., 28.09.25 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - Viktoria Buchholz II

So., 28.09.25 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - ETuS Bissingheim

So., 28.09.25 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - TuSpo Saarn 1908

So., 28.09.25 15:30 Uhr SC Croatia Mülheim - Duisburger FV 08 II

So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - FC Taxi Duisburg

So läuft Spieltag 5 in der Gruppe 2

Der Knoten beim TSV Bruckhausen ist endlich geplatzt. Am Freitag fuhr die Mannschaft den ersten Sieg in der laufenden Spielzeit ein. Im Heimspiel gab es einen klaren 6:0-Erfolg gegen die Sportfreunde Walsum 09. Meik Kuta (18.) und Rostyslav Bodnarchuk (20.) schlugen innerhalb kürzester Zeit gleich doppelt zu, Ahmad Al Saalm erhöhte kurz darauf auf 3:0 und sorgte damit noch vor dem Pausenpfiff für die Vorentscheidung (29.). Nach einer Stunde traf er zum 4:0, Emre Yildiz zwei Zeigerumdrehungen später per Foulelfmeter zum 5:0. Mit seinem zweiten Torerfolg des Abend markierte Bodnarchuk fünf Minuten vor dem Ende den 6:0-Endstand.