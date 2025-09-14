SV Duissern siegt im Derby, Knoten bei Bruckhausen geplatzt

Der TSV Bruckhausen hat in der Kreisliga A Duisburg den langersehnten ersten Sieg eingefahren. Am Freitagabend schlugen sie die Sportfreunde Walsum 09 klar mit 6:0. Ebenfalls am Freitagabend war der SV Duissern im Derby gegen den DSC Preußen erfolgreich und sprang damit an die Tabellenspitze. Samstag setzte sich Fatihspor Mülheim im Derby gegen den SC Croatia Mülheim durch. Diese Partien bringt der Spieltag außerdem.
Mit zwei 2:2-Siegen ist die Gruppe 1 in den Spieltag gestartet. Am Freitag setzte sich der SV Duissern im Derby unter Flutlicht gegen den DSC Preußen durch. Mark Kiss stellte fünf Minuten nach Wiederanpfiff die Weichen auf Sieg, Marvin Ellmann markiert mit seinem bereits achten Saisontor das 2:0 nach 74 Zeigerumdrehungen. Erst weit in der Nachspielzeit - und damit zu spät - gelang dem DSC in Person von Julian Stockinger der Anschlusstreffer (90.+8). Duissern sprang damit an die Tabellenspitze, dich verfolgt von Fatihspor Mülheim, das am Samstag ebenfalls mit 2:1 gegen Croatia Mülheim siegreich war. Anil Yildirim (34.) und Miran Zuberovski (41.) trafen vor der Pause, Ivan Kofi Annor verkürzte kurz nach dem Seitenwechsel (52.).
________________
6. Spieltag
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr DSC Preußen - Duisburger SV 1900 II
So., 21.09.25 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II - ETuS Bissingheim
So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - TuS Mündelheim
So., 21.09.25 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - SG Duisburg-Süd 98/20
So., 21.09.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz II - SV Duissern
So., 21.09.25 15:30 Uhr SV Heißen - SV Rot-Weiss Mülheim
So., 21.09.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - TSV Heimaterde Mülheim
Di., 23.09.25 19:30 Uhr TuSpo Saarn 1908 - SC Croatia Mülheim
7. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr TuS Mündelheim - DSC Preußen
Fr., 26.09.25 19:45 Uhr Mülheimer SV 07 II - SV Heißen
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr SV Duissern - Fatihspor Mülheim
So., 28.09.25 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - Viktoria Buchholz II
So., 28.09.25 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - ETuS Bissingheim
So., 28.09.25 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - TuSpo Saarn 1908
So., 28.09.25 15:30 Uhr SC Croatia Mülheim - Duisburger FV 08 II
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - FC Taxi Duisburg
________________
Der Knoten beim TSV Bruckhausen ist endlich geplatzt. Am Freitag fuhr die Mannschaft den ersten Sieg in der laufenden Spielzeit ein. Im Heimspiel gab es einen klaren 6:0-Erfolg gegen die Sportfreunde Walsum 09. Meik Kuta (18.) und Rostyslav Bodnarchuk (20.) schlugen innerhalb kürzester Zeit gleich doppelt zu, Ahmad Al Saalm erhöhte kurz darauf auf 3:0 und sorgte damit noch vor dem Pausenpfiff für die Vorentscheidung (29.). Nach einer Stunde traf er zum 4:0, Emre Yildiz zwei Zeigerumdrehungen später per Foulelfmeter zum 5:0. Mit seinem zweiten Torerfolg des Abend markierte Bodnarchuk fünf Minuten vor dem Ende den 6:0-Endstand.
________________
6. Spieltag
So., 21.09.25 13:00 Uhr SV Heißen II - TSV Bruckhausen
So., 21.09.25 13:00 Uhr FC Albania Duisburg - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
So., 21.09.25 15:30 Uhr RW Selimiyespor Lohberg - FSV Duisburg
So., 21.09.25 15:30 Uhr 1. FC Hagenshof - Eintracht Walsum
So., 21.09.25 15:30 Uhr TV Jahn Hiesfeld - MTV Union Hamborn
So., 21.09.25 15:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - SV Hamborn 1890
So., 21.09.25 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - SuS 09 Dinslaken II
7. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr TSV Bruckhausen - TV Jahn Hiesfeld
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Hamborn 1890 - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
So., 28.09.25 15:30 Uhr FSV Duisburg - SC Wacker Dinslaken
So., 28.09.25 15:30 Uhr DJK Vierlinden - FC Albania Duisburg
So., 28.09.25 15:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - SV Heißen II
So., 28.09.25 15:30 Uhr MTV Union Hamborn - 1. FC Hagenshof
So., 28.09.25 15:30 Uhr Eintracht Walsum - RW Selimiyespor Lohberg