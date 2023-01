SV Duissern meistert Umbruch FuPa-Wintercheck: Trainer und Mannschaft waren vor Saisonbeginn weg und doch hat der SV Duissern die Aufgabe gemeistert und eine starke Hinrunde gespielt.

_______________

Wie bewertest Du die bisherige Leistung Deiner Mannschaft?

Marcel Polenz: Die Vorzeichen für die Saison waren alles andere als gut. Nachdem zum Ende der vergangenen Saison der Sportliche Leiter, das gesamte Trainerteam und die komplette Mannschaft, bis auf zwei Ausnahmen, unseren Verein verlassen haben, standen wir vor einer extrem schwierigen Aufgabe. Nach mehreren Gesprächen hatten wir uns dann für eine interne Lösung entschieden und die zweite Mannschaft wurde zur ersten Elf. Die zweite Mannschaft spielte schon eine starke Saison in der Kreisliga B und wir waren uns sicher, dass sie sich auch in der Kreisliga A etablieren kann.

Zu Beginn der Saison haben wir noch etwas Lehrgeld zahlen müssen. Auch wenn unsere Leistungen in den ersten Spielen gut waren, haben wir doch sehr naiv gespielt und unsere Trefferquote war ebenfalls verbesserungswürdig. Die ersten vier Spiele haben wir alle verloren, trotzdem war die Stimmung und die Moral innerhalb der Mannschaft sehr gut. Nachdem wir am fünften Spieltag endlich die ersten drei Punkte einfahren konnten, wirkte das wie ein Befreiungsschlag. Seitdem haben wir lediglich vier Partien nicht für uns entscheiden können (zwei Unentschieden und zwei Niederlagen), die restlichen acht Spiele konnten wir allesamt gewinnen. Wir stehen aktuell auf einem fantastischen sechsten Tabellenplatz und somit war das auch eine herausragende Hinrunde.

Gibt es Veränderungen im Team?

Polenz: Für eine große Veränderung im Winter gibt es keinen Grund. Wir haben unseren Kader trotzdem mit drei externen Zugängen verstärken können. Zugänge : Besim Alibasic (SV Sarajevo Oberhausen), Burak Karakum (GSG Duisburg) und Ceyhun Sezer (TuRa 88 Duisburg) Abgänge : keine.

Welcher Spieler hat sich in der ersten Saisonhälfte besonders weiterentwickelt?

Polenz: Einzelne Spieler hervorzuheben ist immer schwierig, da wir uns als Mannschaft sehr gut weiterentwickelt haben. Trotzdem muss man die Leistung von Jonas Rosenthal nochmal besonders hervorheben, da er in seiner Entwicklung den größten Sprung gemacht hat. Das soll natürlich nicht die Entwicklung aller anderen Spieler schmälern, denn entwickelt hat sicher jeder einzelne.

Welche zwei Spiele aus der laufenden Saison bleiben Dir positiv und/oder negativ in Erinnerung?

Polenz: Ein Spiel wird wahrscheinlich allen Duissern-Mitgliedern und Sympathisanten bestens in Erinnerung bleiben. Das Derby gegen unseren Nachbarn DSC Preußen Duisburg war wohl das Highlight der kompletten Hinrunde. Wir sind als krasser Außenseiter in die Partie gegangen und hatten nichts zu verlieren. Wie es in einem Derby aber oftmals ist, konnten wir das Spiel durch Leidenschaft, Kampf und Willen mit 2:1 gewinnen. Der Fußballgott hatte an diesen Abend ebenfalls ein Duissern-Trikot an. Der 2:1-Sieg am letzten Spieltag vor der Winterpause bei Viktoria Buchholz II rundete unsere fantastische Hinrunde noch einmal ab. Auch in diesem Spiel haben wir eine überragende kämpferische Leistung gezeigt und am Ende auch verdient gewonnen.

Wie lautet Deine Fußball-Hoffnung / Dein Fußball-Wunsch für 2023?

Polenz: Ich hoffe das die Rückrunde ähnlich gut verläuft wie die Hinrunde. Unser Ziel war und ist der Klassenerhalt und wir sollten so schnell wie möglich die nötigen Punkte holen, damit wir mit dem Abstieg nichts zu tun haben. Dann gilt es weiterhin Erfahrungen zu sammeln und somit eine Basis für die Zukunft zu schaffen. Das Wichtigste allerdings ist, dass alle Spieler gesund und fit bleiben.