SV Duissern im Flutlicht-Derby gegen DSC, Bruckhausen will punkten

Der TSV Bruckhausen wartet in der Kreisliga A Duisburg weiter auf den ersten Sieg. Am Freitagabend kommen die Sportfreunde Walsum 09. Ebenfalls am Freitagabend im Einsatz ist der SV Duissern im Derby gegen den DSC Preußen. Samstag steigt das Derby zwischen dem SC Croatia Mülheim und Fatihspor Mülheim. Diese Partien bringt der Spieltag außerdem.
6. Spieltag
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr DSC Preußen - Duisburger SV 1900 II
So., 21.09.25 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II - ETuS Bissingheim
So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - TuS Mündelheim
So., 21.09.25 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - SG Duisburg-Süd 98/20
So., 21.09.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz II - SV Duissern
So., 21.09.25 15:30 Uhr SV Heißen - SV Rot-Weiss Mülheim
So., 21.09.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - TSV Heimaterde Mülheim
Di., 23.09.25 19:30 Uhr TuSpo Saarn 1908 - SC Croatia Mülheim
7. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr TuS Mündelheim - DSC Preußen
Fr., 26.09.25 19:45 Uhr Mülheimer SV 07 II - SV Heißen
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr SV Duissern - Fatihspor Mülheim
So., 28.09.25 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - Viktoria Buchholz II
So., 28.09.25 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - ETuS Bissingheim
So., 28.09.25 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - TuSpo Saarn 1908
So., 28.09.25 15:30 Uhr SC Croatia Mülheim - Duisburger FV 08 II
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - FC Taxi Duisburg
6. Spieltag
So., 21.09.25 13:00 Uhr SV Heißen II - TSV Bruckhausen
So., 21.09.25 13:00 Uhr FC Albania Duisburg - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
So., 21.09.25 15:30 Uhr RW Selimiyespor Lohberg - FSV Duisburg
So., 21.09.25 15:30 Uhr 1. FC Hagenshof - Eintracht Walsum
So., 21.09.25 15:30 Uhr TV Jahn Hiesfeld - MTV Union Hamborn
So., 21.09.25 15:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - SV Hamborn 1890
So., 21.09.25 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - SuS 09 Dinslaken II
7. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr TSV Bruckhausen - TV Jahn Hiesfeld
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Hamborn 1890 - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
So., 28.09.25 15:30 Uhr FSV Duisburg - SC Wacker Dinslaken
So., 28.09.25 15:30 Uhr DJK Vierlinden - FC Albania Duisburg
So., 28.09.25 15:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - SV Heißen II
So., 28.09.25 15:30 Uhr MTV Union Hamborn - 1. FC Hagenshof
So., 28.09.25 15:30 Uhr Eintracht Walsum - RW Selimiyespor Lohberg