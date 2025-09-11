 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Der SV Duissern ist bereit für das Derby.
Der SV Duissern ist bereit für das Derby. – Foto: Robin Bogaletzki

SV Duissern im Flutlicht-Derby gegen DSC, Bruckhausen will punkten

Mit spannenden Duellen und packenden Derbys geht die Kreisliga A Duisburg in den fünften Spieltag.

Verlinkte Inhalte

KL A1 Duisburg/D/M
KL A2 Duisburg/D/M
FSV Duisburg
TSV Bruckha.
FC Taxi

Der TSV Bruckhausen wartet in der Kreisliga A Duisburg weiter auf den ersten Sieg. Am Freitagabend kommen die Sportfreunde Walsum 09. Ebenfalls am Freitagabend im Einsatz ist der SV Duissern im Derby gegen den DSC Preußen. Samstag steigt das Derby zwischen dem SC Croatia Mülheim und Fatihspor Mülheim. Diese Partien bringt der Spieltag außerdem.

So läuft Spieltag 5 in der Gruppe 1

>>> Alle Transfers in der Übersicht

Morgen, 20:00 Uhr
SV Duissern
SV DuissernSV Duissern
DSC Preußen
DSC PreußenSC Preußen
20:00

Sa., 13.09.2025, 18:00 Uhr
SC Croatia Mülheim
SC Croatia MülheimSC Croatia
Fatihspor Mülheim
Fatihspor MülheimFatihspor
18:00

So., 14.09.2025, 12:30 Uhr
Duisburger SV 1900
Duisburger SV 1900DSV 1900 II
FC Taxi Duisburg
FC Taxi DuisburgFC Taxi
12:30

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
TSV Heimaterde Mülheim
TSV Heimaterde MülheimHeimaterde
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08 II
15:00

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SG Duisburg-Süd 98/20
SG Duisburg-Süd 98/20SG Süd 98/20
Viktoria Buchholz
Viktoria BuchholzBuchholz II
15:00

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
ETuS Bissingheim
ETuS BissingheimBissingheim
TuSpo Saarn 1908
TuSpo Saarn 1908TuSpo Saarn
15:30

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
SV Rot-Weiss Mülheim
SV Rot-Weiss MülheimRW Mülheim
Mülheimer SV 07
Mülheimer SV 07Mülheimer SV II
15:30

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
TuS Mündelheim
TuS MündelheimMündelheim
SV Heißen
SV HeißenSV Heißen
15:00live

________________

Das sind die nächsten Spieltage

6. Spieltag
Fr., 19.09.25 20:00 Uhr DSC Preußen - Duisburger SV 1900 II
So., 21.09.25 13:00 Uhr Duisburger FV 08 II - ETuS Bissingheim
So., 21.09.25 15:00 Uhr FC Taxi Duisburg - TuS Mündelheim
So., 21.09.25 15:00 Uhr Fatihspor Mülheim - SG Duisburg-Süd 98/20
So., 21.09.25 15:30 Uhr Viktoria Buchholz II - SV Duissern
So., 21.09.25 15:30 Uhr SV Heißen - SV Rot-Weiss Mülheim
So., 21.09.25 15:30 Uhr Mülheimer SV 07 II - TSV Heimaterde Mülheim
Di., 23.09.25 19:30 Uhr TuSpo Saarn 1908 - SC Croatia Mülheim

7. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr TuS Mündelheim - DSC Preußen
Fr., 26.09.25 19:45 Uhr Mülheimer SV 07 II - SV Heißen
Fr., 26.09.25 20:00 Uhr SV Duissern - Fatihspor Mülheim
So., 28.09.25 12:30 Uhr Duisburger SV 1900 II - Viktoria Buchholz II
So., 28.09.25 15:00 Uhr TSV Heimaterde Mülheim - ETuS Bissingheim
So., 28.09.25 15:00 Uhr SG Duisburg-Süd 98/20 - TuSpo Saarn 1908
So., 28.09.25 15:30 Uhr SC Croatia Mülheim - Duisburger FV 08 II
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Rot-Weiss Mülheim - FC Taxi Duisburg

>>> Der Spielplan in der Übersicht

________________

So läuft Spieltag 5 in der Gruppe 2

>>> Alle Transfers in der Übersicht

Morgen, 19:30 Uhr
TSV Bruckhausen
TSV BruckhausenTSV Bruckha.
Sportfreunde Walsum 09
Sportfreunde Walsum 09SF Walsum 09
19:30

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
SV Hamborn 1890
SV Hamborn 1890Hamborn 1890
FC Albania Duisburg
FC Albania DuisburgFC Albania
15:30

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
FSV Duisburg
FSV DuisburgFSV Duisburg
1. FC Hagenshof
1. FC HagenshofHagenshof
15:30

So., 14.09.2025, 13:00 Uhr
SuS 09 Dinslaken
SuS 09 DinslakenDinslaken 09 II
RW Selimiyespor Lohberg
RW Selimiyespor LohbergRWS Lohberg
13:00

So., 14.09.2025, 15:15 Uhr
DJK Vierlinden
DJK VierlindenVierlinden
SC Wacker Dinslaken
SC Wacker DinslakenWacker Dins.
15:15

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
MTV Union Hamborn
MTV Union HambornMTV Hamborn
SV Heißen
SV HeißenSV Heißen II
15:30

So., 14.09.2025, 15:30 Uhr
Eintracht Walsum
Eintracht WalsumEint. Walsum
TV Jahn Hiesfeld
TV Jahn HiesfeldJahn Hiesf.
15:30

>>> Hier gibt es die aktuelle Tabelle

________________

Das sind die nächsten Spieltage

6. Spieltag
So., 21.09.25 13:00 Uhr SV Heißen II - TSV Bruckhausen
So., 21.09.25 13:00 Uhr FC Albania Duisburg - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
So., 21.09.25 15:30 Uhr RW Selimiyespor Lohberg - FSV Duisburg
So., 21.09.25 15:30 Uhr 1. FC Hagenshof - Eintracht Walsum
So., 21.09.25 15:30 Uhr TV Jahn Hiesfeld - MTV Union Hamborn
So., 21.09.25 15:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - SV Hamborn 1890
So., 21.09.25 15:30 Uhr SC Wacker Dinslaken - SuS 09 Dinslaken II

7. Spieltag
Fr., 26.09.25 19:30 Uhr TSV Bruckhausen - TV Jahn Hiesfeld
So., 28.09.25 15:30 Uhr SV Hamborn 1890 - SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
So., 28.09.25 15:30 Uhr FSV Duisburg - SC Wacker Dinslaken
So., 28.09.25 15:30 Uhr DJK Vierlinden - FC Albania Duisburg
So., 28.09.25 15:30 Uhr Sportfreunde Walsum 09 - SV Heißen II
So., 28.09.25 15:30 Uhr MTV Union Hamborn - 1. FC Hagenshof
So., 28.09.25 15:30 Uhr Eintracht Walsum - RW Selimiyespor Lohberg

Aufrufe: 011.9.2025, 13:00 Uhr
Marcel EichholzAutor